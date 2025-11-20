"ايدج" تنتقل إلى المرحلة التالية من برنامج مكافحة الطائرات بدون طيار مع البحرية البرازيلية

دبي في 20 نوفمبر/ وام / أعلنت كل من "ايدج"، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، والبحرية البرازيلية عن الانتقال إلى المرحلة التالية من النظام المشترك لمكافحة الطائرات بدون طيار، المخصص لنشره في المواقع الإستراتيجية وذلك استناداً إلى خطاب النوايا الذي تم توقيعه في أبريل من العام الحالي.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء تقنيين من الجانبين، ومن المقرر تنفيذ عرض توضيحي في ديسمبر، على أن يتم تسليم حزمة القدرات الأولى في عام 2026.

وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من عملية أوسع مع البحرية البرازيلية، قد تتطور نحو تطوير دروع مضادة للصواريخ.

وقع الاتفاقية حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايدج، ونائب الأميرال كارلوس هنريكي دي ليما زامبييري، مدير أنظمة الأسلحة البحرية في البحرية البرازيلية، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025. وتمثل هذه الخطوة المرحلة التالية من شراكةمجموعة "ايدج" مع البحرية البرازيلية، في إطار تعاون أوسع يهدف إلى تعزيز الفعالية التشغيلية للقوات وقدرات مكافحة الطائرات بدون طيار.