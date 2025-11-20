"فيكتوري" بطلاً للسباق الأول في جائزة الكويت الكبرى "إكس كات"

الكويت في 20 نوفمبر/وام/توج زورق فريق «فيكتوري 7»، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، بلقب السباق الأول في جائزة الكويت الكبرى للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، مواصلاً صدارته لبطولة العالم 2025 بعد انطلاقة قوية في الجولة المقامة في الكويت.

وأنهى «فيكتوري 7» السباق الذي أقيم اليوم بزمن قدره 33:13.65 دقيقة، متقدماً على زورق فريق «الكويت 17» صاحب المركز الثاني بفارق 1:06.06 دقيقة، فيما جاء زورق «بريطانيا 8» في المركز الثالث بفارق 1:20.65 دقيقة.

وأظهر فريق «فيكتوري» جاهزية عالية منذ بداية اليوم، بعدما تصدر التدريبات الرسمية الأولى وحقق أسرع زمن وقدره 2:32 دقيقة. وانطلق الفريق من البوابة الثانية رابعاً حسب تصنيف مراكز الانطلاقة، قبل أن ينجح الثنائي العديدي وآل علي في التقدم تدريجياً وانتزاع الصدارة، خاصة بعد العطل الفني الذي تعرض له زورق «الشارقة 9».

وعزز الفريق موقعه في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم بعد رفع رصيده إلى 100 نقطة، عقب حصوله على 35 نقطة بفوزه بالسباق الأول، فيما يحتل فريق بريطانيا المركز الثاني برصيد 82 نقطة، ويأتي فريق الكويت ثالثاً بـ66 نقطة.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن المنافسات لاتزال في بدايتها مع استمرار فعاليات الجائزة الكبرى على مدار اليومين المقبلين، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على مكاسب الفوز الأول ورفع مستوى الأداء لضمان مواصلة صدارة الترتيب.

وتتواصل منافسات جائزة الكويت الكبرى غداً بإقامة سباق «سبيد كات رن» لمسافة كيلومتر واحد، وهو سباق إقصائي لا يُحتسب ضمن نقاط بطولة العالم، ويتأهل الفائز فيه إلى المراحل اللاحقة ضمن منافسة منفصلة.