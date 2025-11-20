اختتام فعاليات النسخة الـ 12 من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر

الشارقة في 20 نوفمبر/ وام /اختُتمت فعاليات النسخة الـ 12 من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر التي ركزت في مناقشاتها على الدور التحويلي الذي تلعبه التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف قطاع السياحة . استعرض الخبراء كيف تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الزوار وتحليل سلوك المستهلكين واتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتقديم تجارب سياحية سلسة وشخصية كما ناقش المنتدى أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الأصالة والهوية في القطاع.

وسلّط المنتدى الضوء على الابتكار السياحي كعامل رئيسي لدعم نمو القطاع مع التركيز على الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الناشئة لتوسيع نطاق أعمالها وتناولت الجلسات أبرز التحديات التي تواجه تلك الشركات ودور التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة للنمو المستدام وتعزيز التنافسية.

كما ركّزت نقاشات المنتدى بشكل كبير على السياحة المستدامة .

و شهد المنتدى في نسخة هذا العام اهتماماً خاصاً بالشباب والإعلام من خلال جلسات وورش عمل مخصصة .