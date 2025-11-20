مصر تعلن عن كشف بترولي جديد بخليج السويس

القاهرة في 20 نوفمبر/ وام/ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن كشف بترولي جديد في خليج السويس بمعدل إنتاج يُقدّر بنحو 3 آلاف برميل يوميًا، وذلك بعد الانتهاء من حفر البئر الاستكشافية «كريستال شمال شرق رمضان» التي سيتم ربطها على خريطة الإنتاج خلال أيام.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الحفر تمت باستخدام تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، التي كشفت تراكيب جيولوجية جديدة تحت قاع البحر وأسهمت في تحقيق هذا الكشف، مع تنفيذ عمليات الحفر وبدء الإنتاج المبكر اعتمادًا على إحدى المنصات البحرية القائمة بما خفض التكاليف.

