مجلس أعمال أبوظبي للشباب يطلق "منتدى رواد الشباب" في مومباي

مومباي في 20 نوفمبر /وام/ أطلق مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم، "منتدى رواد الشباب" كمنصّة عالمية تستهدف استقطاب رواد الأعمال الشباب إلى إمارة أبوظبي.

ويأتي الاطلاق على هامش انعقاد النسخة الدولية الأولى من المنتدى في مدينة مومباي في الهند، التي جمعت أكثر من 50 مشاركاً من المبتكرين والرواد الشباب وأصحاب الشركات الناشئة المنتسبين لمنصة شباب الهند (Yi).

واطلع الحضور خلال منتدى رواد الشباب، على فرص تأسيس وتوسيع مشاريعهم انطلاقاً من أبوظبي، التي تُعد اليوم وجهة رائدة للاستثمارات الدولية وبيئة أعمال تتمتع بمؤشرات تنافسية عالمية، مدعومة بالتحول الرقمي وترسيخ الابتكار وتنمية المواهب.

وسلّط المنتدى الضوء على المقومات التي ترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للقطاعات المستقبلية .

وقدّم المشاركون رؤى عملية حول آليات دعم المؤسسين الشباب، وخطوات الترخيص والوصول إلى الأسواق، والدعم المتاح للشركات الناشئة لتحقيق توسّع مستدام.

وسيكون المنتدى منصّة سنوية متنقّلة تُنظم في عواصم مختارة إقليمياً وعالمياً، بهدف تعزيز حضور أبوظبي كوجهة مفضّلة لتأسيس المشاريع وتنميتها، وترسيخ دورها كمركز عالمي للمشاريع المبتكرة.

ويواصل مجلس أعمال أبوظبي للشباب تنفيذ مبادرات نوعية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، كما يقدّم المجلس منظومة دعم متكاملة تستهدف رواد الأعمال والجيل الجديد من أصحاب المشاريع، تشمل توفير فرص التمويل، وبرامج تطوير الأعمال، والبرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب الاستشارات الفردية والتوجيه المهني والتجاري، بما يسهم في تمكين الشباب من الانطلاق والتوسع وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشهد المنتدى، توقيع مجلس أعمال أبوظبي للشباب، مذكرة تفاهم مع منصة شباب الهند (Yi)، الجهة المختصّة بتمثيل الشباب في اتحاد الصناعة الهندي (CII)، بهدف تعزيز التعاون بين رواد الأعمال الشباب في الجانبين وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة وتوسّعها في أسواق الإمارات والهند.

وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما شهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانب الهندي.

ووقّع الاتفاقية منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، والسيد تارانغ خورانا، الرئيس الوطني لمنصة شباب الهند (Yi)، وذلك على هامش منتدى الرواد الشباب في مومباي.

وتنصّ المذكرة على التعاون في مجالات تشمل تأسيس الأعمال، ودخول الأسواق، وتبادل المعرفة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وبعثات تجارية ومبادرات مشتركة، كما سيعمل الطرفان على تعريف رواد الأعمال بالفرص المتاحة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة.