خلال زيارة سموه لمعرض دبي للطيران 2025.. محمد بن راشد يطّلع على أحدث الابتكارات العالمية ويؤكد دور الإمارات في صياغة مستقبل الطيران والفضاء

دبي في 20 نوفمبر/ وام/ قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم (الخميس)، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بزيارة لمعرض دبي للطيران 2025، حيث اطّلع سموه على أحدث التقنيات والحلول المتقدمة التي تعرضها الشركات العالمية والإقليمية المعنية بقطاعي الطيران والفضاء، إضافة إلى الابتكارات المرتبطة بتقنيات النقل الجوي والدفاع والأنظمة المستقبلية.

وأكّد سموه أن معرض دبي للطيران يشكّل منصة عالمية مؤثرة تجمع قادة القطاع وروّاده، وتبرز الدور المحوري لدولة الإمارات في دفع مسارات التطوير والابتكار في الطيران والفضاء، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في بناء بيئة اقتصادية وتشريعية متقدمة تدعم الشركات والمصنّعين، وتوفر فرصاً واسعة لتطوير التقنيات المستقبلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "قطاع الطيران يعد أحد المحركات الحيوية لنمو الاقتصاد الوطني، ونسعى من خلال هذا المعرض إلى تعزيز التعاون الدولي وجذب الشراكات التي تساهم في دعم مسيرتنا التنموية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة في الطيران والفضاء".

وأضاف سموه: " ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة وابتكارات نوعية يعكس الثقة الكبيرة بالإمارات بوصفها منصة عالمية للتطوير والبحث وإطلاق الحلول المستقبلية. سنواصل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للمشاركة في صناعة مستقبل الطيران من دبي".

وشدّد سموه على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتبنّي أحدث التقنيات، وتطوير حلول مبتكرة تساهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين استدامة قطاع الطيران، مؤكداً أن الإمارات ستظل شريكاً محورياً في صياغة مستقبل هذا القطاع على المستوى العالمي.

وخلال الزيارة، تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من العروض الجوية التي قدّمتها الفرق العالمية المشاركة في المعرض، والتي استعرضت أحدث تقنيات الطيران الاستعراضي والمناورات الجوية، في عروض عكست التطور الكبير الذي تشهده هذه الصناعة عالمياً، وقدرات الشركات على ابتكار حلول حديثة تعزز الأداء والكفاءة في الطيران.

بعد ذلك، تفقّد سموه عدداً من الأجنحة والمنصات المشاركة في الحدث، واطلع على أبرز ما تعرضه الشركات من أنظمة متقدمة في مجالات الطيران المدني، والتقنيات الذكية، والحلول المستدامة، إضافة إلى النماذج الحديثة للطائرات التجارية والعسكرية والمركبات الجوية غير المأهولة. كما اطلع سموه على أحدث المشاريع والابتكارات التي تسهم في تعزيز مستقبل الصناعة عالمياً.

وأشاد سموه بمستوى المشاركة الواسعة للشركات العالمية والإقليمية في معرض دبي للطيران هذا العام، وبما تقدمه من حلول وتقنيات متقدمة تعكس التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطيران والفضاء، وإسهامها في إثراء المعرض وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتفتح آفاقاً جديدة للتطوير في مختلف مجالات الطيران والفضاء، مؤكداً أن دبي ستواصل توفير البيئة الداعمة التي تمكّن الشركات من اختبار وتقديم أحدث حلولها المستقبلية.