اختتام برنامج "صناع محتوى التأثير الإنساني" بنسخته الإنجليزية

دبي في 20 نوفمبر/ وام / اختتم مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برنامج "صناع محتوى التأثير الإنساني" بنسخته الإنجليزية، ضمن مبادرة (صُناع الأثر) التي أعلن عنها المجلس في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد.

استهدف البرنامج تأهيل 58 صانع محتوى من المهتمين بالشأن الإنساني والتنموي، ينتمون إلى 23 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقدم البرنامج نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين العالميين المتخصصين بالشأن الإنساني، بهدف استقطاب وتطوير مهارات صناع المحتوى الإنساني من مختلف أنحاء العالم، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي يعكس المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية العالمية.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد إن برنامج "صناع محتوى التأثير الإنساني"، الذي استقطب 58 مشاركاً ينتمون إلى أكثر من 23 دولة، يعكس التنوع الثقافي الغني الذي يتمتع به مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في إثراء الحوار الإنساني العالمي، مشيراً إلى تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والتنموية الحيوية، ورفع الوعي المجتمعي بهذه القضايا، وتزويد صناع المحتوى الموهوبين بالمهارات المتقدمة لتقديم محتوى إنساني مؤثر يسهم في إثراء الحوار الإنساني عالمياً.

تضمن البرنامج خمسة محاور أساسية تشمل ورش عمل متخصصة في: (فن السرد القصصي وكتابة السيناريو، والتصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المحمول، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، والتصوير الفوتوغرافي لوسائل التواصل الاجتماعي، واستراتيجيات التسويق الرقمي وبناء الهوية الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي).

كان البرنامج استقطب 600 طلب مشاركة من أكثر من 23 دولة، تم قبول 58 منهم ممن استوفوا معايير وشروط الانضمام للبرنامج، والتي تتمثل في أن يكون المنتسبون إلى البرنامج متخصصين في مجال المبادرات الإنسانية، ومهتمين في العمل التطوعي والإنساني، ولديهم مساهمات سابقة في صناعة المحتوى الإنساني، أو عملوا في مؤسسات معنية في هذا المجال، ولديهم الرغبة في تطوير مهاراتهم في مجال صناعة المحتوى الرقمي، كما مَثَّلً المشاركون قطاعات مهنية متنوعة تشمل قطاعات (التعليم، والصحة، والصحة النفسية، والتنمية المجتمعية، والقيادة وتطوير الموارد البشرية، والمنظمات غير الربحية، ورعاية أصحاب الهمم، والهندسة، والتسويق والاتصالات، والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، والاستدامة، والتغير المناخي، والقطاع المالي، والعقارات)، بالإضافة إلى صناع المحتوى المبدعين والمصورين والمنتجين.