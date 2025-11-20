الإمارات الإسلامي يعزز الاعتماد على التكنولوجيا ويرفع كفاءة فروعه

دبي في 20 نوفمبر /وام/ أكد نائب الرئيس التنفيذي لـمصرف الإمارات الإسلامي، محمد كمران واجد، أن المصرف دخل فعلياً في عملية رفع كفاءة لشبكة فروعه تشمل إغلاق خمسة فروع قبل نهاية العام، موضحاً أن القرار يهدف إلى إعادة توجيه التكاليف نحو التكنولوجيا وتوسعة الخدمات، مع إمكانية فتح فروع جديدة في مواقع أخرى وفق احتياجات المتعاملين.

وقال خلال لقاء إعلامي في مقر البنك بدبي، إن المصرف كان يمتلك 45 فرعاً قبل ثلاثة أشهر، وهو اليوم في مرحلة إغلاق خمسة فروع مبيناً أن بعض الفروع التي ستُغلق تقع في مناطق تضم فرعين متقاربين للإمارات الإسلامي والإمارات دبي الوطني، وبعد اكتمال التكامل التشغيلي بين الجانبين أصبح بالإمكان إعادة توزيع الشبكة بصورة أكثر كفاءة.

وأكد حرص المصرف على استيعاب الكوادر، مشيراً إلى أن "الإمارات الإسلامي" كان في العام الماضي البنك الأول في الدولة في تعيين المواطنين وفق البيانات المعلنة، وأن سياسة المصرف ترتكز على الحفاظ على المواهب واستقطابها بالتوازي مع التوسع في مختلف القطاعات.

وخلال لقائه الإعلامي، شدد الرئيس التنفيذي على أن المصرف أصبح أسرع بنك نمواً في دولة الإمارات سواء بين البنوك الإسلامية أو التقليدية، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة قدرة المصرف على التكيف مع السوق، بالإضافة إلى قوة المجموعة الأم "الإمارات دبي الوطني" وما توفره من ثقة.

وأشار إلى أن البنك يحتل المرتبة السابعة من حيث الربحية والثامنة من حيث الأصول، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى 3.2 مليار درهم قبل الضرائب، وارتفعت أصول المصرف من 115 مليار درهم قبل عام إلى 138 مليار درهم العام الجاري.

وأوضح أن حصة المصرف من التمويل الإسلامي في الدولة تبلغ 15.3%، فيما يعمل اليوم بـ 2400 موظف و40 فرعاً.

وأكد الرئيس التنفيذي أن استراتيجية المصرف تعتمد على التميّز في خدمة المتعاملين والابتكار والرقمنة، مشيراً إلى ريادة الإمارات الإسلامي في تقديم مجموعة من الخدمات، إذ كان أول بنك إسلامي يقدم خدمة المحادثة الذكية، وأول بنك إسلامي يطرح تطبيقاً مصرفياً متكاملاً للهواتف، وغير ذلك العديد من المجالات.

وأشار إلى التزام المصرف بمبادئ الاستدامة لافتاً إلى أن تمويلاته المستدامة وصلت اليوم إلى 3.7 مليار.

وأضاف أن توجه الدولة فيما يخص تمكين الاقتصاد الإسلامي وتعزيز صناعة الحلال يسهم في توسع المصرف ويخلق المزيد.

وحول التحديات الخاصة بفتح حسابات مصرفية للشركات الصغيرة، أفاد بأن فتح حسابات الشركات الصغيرة أصبح يستغرق بين 3 و5 أيام فقط بعد أن كان يتطلب 10–11 يوماً قبل ثلاث سنوات، مؤكداً على أهمية التزام الشركات بأنظمة الامتثال ما يسرع ويسهل عملية فتح الحسابات لها.

وحول ملامح العام 2026 وما بعده، أكد مواصلة المصرف تعزيز تجربة المتعاملين، والتوسع في الرقمنة، وإدخال الذكاء الاصطناعي في العمليات الداخلية، ودعم نمو التمويل بمختلف أنواعه.

وفيما يخص أمكانية التوسع الخارجي أوضح أن المجموعة تركز على خمس أسواق رئيسة: الإمارات، السعودية، تركيا، مصر، والهند، مشيراً إلى أن الإمارات الإسلامي يستطيع العمل فقط في الدول التي تمتلك قوانين مصرفية إسلامية، وهو ما يجعل بعض تلك الأسواق مثل السعودية وتركيا ومصر ضمن نطاق التوسع، مشيراُ إلى أن أي فرصة مناسبة في هذه الأسواق ستُدرس بجدية.