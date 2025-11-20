"نسائية دبي" تنظم مسابقة ملتقى الإبداع

دبي في 20 نوفمبر /وام/ نظمت جمعية النهضة النسائية، مسابقة ملتقى الإبداع تحت شعار "التراث والهوية" والتي تهدف إلى إبراز دور الفن من خلال تسليط الضوء على أهمية التراث والحفاظ عليه لترسيخ الهوية الفردية والجماعية ولتوصيل رسالة إنسانية فكرية تهدف إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال ابداعات فنية وصقل المواهب .

وتسعى المسابقة إلى إبراز الأصالة والاعتزاز بالهوية من خلال لوحات فنية بهدف توثيق الموروث الثقافي الإماراتي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

ويتم تقديم المسابقة للموسم الخامس على التوالي وتستهدف فتيات فنانات وهواة من 12 وما فوق وأعمار فتيات من 12 - 17 سنة وهواة وفنانات من ذوي الهمم من السيدات.

وتضمنت المسابقة مجالات متعددة في فنون الرسم وبلغ عدد المتسابقات /42/ مشتركة في منافسة حية وسط عشاق وهواة الفنون والرسم التصويري المشتركات من المجتمع المحلي ثم عرض اللوحات للجمهور والمحكمين وفق المعايير المحددة ليتم تحكيم الفائزات بواسطة نخبة من المتخصصين والمدربين والمحكمين على المسابقة هم الفنانة خلود محمد علي الجابري من دولة الإمارات، والفنان أيمن محمد الإمام من جمهورية مصر العربية.

وفاز من فئة الكبار من 18 سنة فما فوق المتسابقة كوثر الصباحي بالمركز الأول من مملكة المغرب، وفازت بالمركز الثاني المتسابقة فاطمة سعيد عمر من دولة الإمارات، وفازت بجائزة تشجيعية المتسابقة هيا راجي المغوش من سورية.

ومن فئة الصغار أسفرت النتائج عن فوز يارا عمرو بكري بالمركز الأول من مصر ، أما المركز الثاني فقد فازت هيا إبراهيم عثمان من مصر.

و من فئة ذوي الهمم فازت بالمركز الأول المتسابقة فاطمة سبيل الماس من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالمركز الثاني فازت المتسابقة سوزان محمد اليوسف من الجمهورية العربية السورية، وفازت المتسابقة عائشة عبيد الشامسي بجائزة تشجيعية .

وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية، إن تنظم الجمعية المسابقات الفنية الإبداعية يأتي انطلاقاً من دورها في دعم مواهب وإبداعات الشباب والمساهمة في التنمية الوطنية وتكمن أهمية المسابقة في محورين أولهما التعريف بإرث الإمارات وتاريخها الحضاري، أما المحور الثاني فيتمثل في عرض لوحات إبداعية تعبر بشكل جمالي توثيقي لتراث وهوية دولتنا الحبيبة التي تمثل بيئة فنية خصبة للتعبير عن الهوية والتراث وذلك من خلال دمج الأصالة بالحاضر في العمل الفني التراث الإماراتي .