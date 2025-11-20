خليفة بن طحنون بن محمد يزور معرض "فن أبوظبي" في دورته الـ17

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ زار معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، فعاليات معرض "فن أبوظبي" في دورته السابعة عشرة، التي تُنظِّمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في منارة السعديات، حتى 23 نوفمبر الجاري.

وقام معاليه بجولة في أروقة المعرض اطّلع خلالها على الأعمال الفنية المشاركة، وتعرّف على أبرز التوجّهات الإبداعية التي تقدّمها الصالات الفنية في دورة هذا العام، مشيداً بمستوى المشاركات وما تعكسه من تطوّر في مسيرة المعرض وإسهاماته الفاعلة في إثراء المشهد الفني والثقافي في إمارة أبوظبي.

وأكّد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أن معرض "فن أبوظبي" يواصل دوره الريادي في تعزيز المشهد الفني الذي تزخر به الإمارة، عبر استقطاب كبرى صالات العرض وأبرز الفنانين المحليين والعالميين لتبادل الأفكار واستعراض الرؤى الفنية والإبداعية، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً دوليةً لرعاية الفنون المعاصرة.

ويُقدّم معرض "فن أبوظبي" 2025 مجموعة متنوّعة من الأعمال الفنية والمشاريع المبتكرة التي تُتيح تجارب تفاعلية تعكس اتجاهات الفن المعاصر وتواكب التطوّرات العالمية في هذا المجال، وذلك عبر جهات عارضة من 142 صالة فنية تمثّل 34 دولة، من بينها 53 صالة تشارك للمرة الأولى، بما يعكس تنامي الحضور والمشاركة المحلية والدولية في المعرض.

الجدير بالذكر أن معرض "فن أبوظبي" يُعد أحد أبرز الفعاليات الفنية على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يستقطب نخبة الفنانين والعارضين لتوفير منصة متكاملة تدعم تعزيز الحوار الثقافي، والتبادل الفني، ورعاية المواهب الناشئة في مختلف المجالات الفنية والإبداعية.