دبي تستضيف نزال بطولة العالم للوزن الخفيف بين نورمحمدوف وديفيس

دبي في 20 نوفمبر/وام/أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة "الطريق إلى دبي" للفنون القتالية، التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، عن استضافة دبي لنزال عالمي جديد يوم السبت 7 فبراير 2026 في "كوكاكولا أرينا"، ضمن ثالث محطة من السلسلة.

ويتصدّر ليلة النزال مواجهة على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف، حيث يدافع البطل عثمان نورمحمدوف عن لقبه في أول دفاع رسمي أمام البريطاني ألفي ديفيس، بطل العالم للوزن الخفيف لعام 2025.

وتقام البطولة بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورابطة المقاتلين المحترفين، بما يعزز مكانة دبي مركزاً لاستضافة البطولات الكبرى ووجهة لعشاق الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

وقال جون مارتن، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين: " سلسلة الطريق إلى دبي إحدى أبرز بطولات الرابطة هذا الموسم، ونتوقع نزالاً استثنائياً في 7 فبراير المقبل، حيث يحرص عثمان نورمحمدوف على مواصلة ترسيخ مكانته كبطل لا يُهزم، فيما سيحاول ألفي ديفيس أن يثبت قدرته على كسر التوقعات وصنع المفاجآت".

وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن استضافة البطولة تعكس مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية قادرة على جذب نخبة الرياضيين، مشيراً إلى أن الحدث يمنح المدينة حضوراً إضافياً على الخارطة الرياضية الدولية ويعزز الثقة العالمية بقدرتها على تحقيق إنجازات أكبر في المجال الرياضي.