انطلاقة قوية لمنافسات المحترفين في عالمية أبوظبي للجوجيتسو

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم، المنافسات التأهيلية لفئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مختلف الأوزان، ضمن النسخة (17) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو .

وجمعت منافسات اليوم نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم للتنافس ضمن تصفيات الدول، حيث يتأهل لاعبان من كل دولة عن كل فئة وزنية إلى الأدوار الرئيسية التي تُقام غداً بنظام خروج المغلوب للحزامين البنفسجي والبني ويوم السبت لفئة الحزام الأسود.

وقال سعادة محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تشكّل منافسات فئة المحترفين المحطة التي ينتظرها الجميع لما تحمله من مستويات فنية متميزة تعكس خبرة اللاعبين وإمكاناتهم العالية. شهدنا اليوم نزالات قوية في دور التصفيات التأهيلية اتسمت بالتكتيك المتقدم والسرعة والدقة في تطبيق الأساليب الفنية، ما يثبت أن التقدم في هذه المنافسات يستوجب تركيزاً عالياً، ولا سيما من حاملي الحزام الأسود الذين اعتدنا منهم عروضاً استثنائية تضفي مزيداً من الحماس إلى البطولة".

وأضاف: "نظام تصفيات الدول يعكس القيمة الكبيرة للبطولة ويضمن حضوراً دولياً واسعاً في الأدوار الحاسمة، إذ يمنح الفرصة لتواجد أفضل اللاعبين من مختلف الدول في التصفيات النهائية. ويساهم هذا النموذج في الارتقاء بمستوى المنافسة وتحفيز اللاعبين على تطوير قدراتهم للوصول إلى الأدوار المتقدمة".

بدوره قال فيصل الواحدي، لاعب نادي بني ياس للجوجيتسو بعد تأهله إلى منافسات الغد للحزام البنفسجي وزن 69 كجم: "سعيد بتأهلي إلى التصفيات النهائية، وأعتبر مشاركتي في البطولة محطة مهمة في مسيرتي. النزالات اليوم كانت قوية وتطلبت تركيزاً عالياً في كل لحظة، لكن التحضيرات المكثّفة خلال الفترة الماضية أعطتني الثقة على البساط. أدخل التصفيات النهائية بعزيمة أكبر للمنافسة على الذهب، وسأواصل دراسة أساليب المنافسين والاستفادة من خبرتي السابقة لتحقيق أفضل أداء ممكن".

وقال الروسي إدوارد ديمورا من رابطة فريق Zr في البرازيل والمشارك في منافسات الحزام الأسود– فئة المحترفين – وزن 94 كجم: "المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لها أهمية خاصة. الأجواء هنا مختلفة، والحضور الجماهيري الكبير يمنح اللاعبين الحافز الذي يحتاجونه، خاصة وأن البطولة تضم نخبة الأبطال من مختلف المدارس حول العالم.

وأضاف أنه استعد جيدا لهذه البطولة طوال الأشهر الماضية"جئت وأنا في أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية و هدفي هو تقديم أداء قوي يعكس قدراتي الحقيقية ".

وتتواصل غداً النزالات مع نهائيات الحزامين البنفسجي والبني وتصفيات الحزام الأسود، على أن تختتم بعد غد بنهائيات الحزام الأسود لفئة المحترفين اعتباراً من السادسة مساءً، فيما تقام جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء يوم الأحد المقبل.