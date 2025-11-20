"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تحتفي باليوم الوطني العماني

العين في 20 نوفمبر/ وام / احتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة بمنفذ خطم الشكلة الحدودي في مدينة العين، ومطاري زايد والشارقة الدوليين .

حضر الحفل الذي أقيم في منفذ خطم الشكلة سعادة كل من اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الجنسية بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة، والعميد سعيد حميد دلموج الظاهري مدير مديرية شرطة العين، والدكتور حمد سيف المشغوني المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ الجوية بالإنابة، وخليفة حمد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البرية بالإنابة، وعدد من المسؤولين بالمؤسسات الاتحادية والمحلية.

حضر الاحتفالات وفد من الجانب العماني برئاسة سعادة العقيد كهلان بن يحيى العميري مساعد قائد شرطة محافظة البريمي، يرافقه عدد من المسؤولين بسلطنة عمان.

وبدأ الحفل بكلمة رسمية ألقاها سعادة خليفة حمد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البرية بالإنابة في الإدارة العامة المنافذ، والتي هنأ فيها قيادة وشعب سلطنة عمان الشقيقة باليوم الوطني لسلطنة عُمان، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والتي تتجلى في التنسيق المشترك في كافة المجالات لتحقيق تطلعات القيادتين والشعبين.

وتنوعت فقرات الحفل، حيث قدمت فرقة موسيقى شرطة أبو ظبي عروضًا فنية، وقام عدد من الشعراء بإلقاء قصائد في حب عمان، كما تم عرض فيديو يبرز عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، واختتمت فقرات الحفل بعروض طلاب المدارس والفرق الشعبية، حيث قدمت أهازيج وطنية وتراثية.

وعلى جانب متصل، نظمت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة مراسم استقبال رسمية للاحتفاء بالإخوة القادمين من سلطنة عمان في منفذ خطم الشكلة الحدودي، كما شاركت بقية المنافذ البرية باستقبال الوفود العمانية بالأوشحة والهدايا التذكارية واكتسى المنفذ حلةً تحل شعار الاحتفالات الرسمية، في مشهد يعكس أسمى معاني الترابط والأخوة.

من ناحية أخرى، احتفل كل من مطار زايد الدولي ومطار الشارقة الدولي بالمناسبة حيث تم توزيع هدايا وأوشحة تذكارية على المسافرين من سلطنة عمان، كما تم ختم جوازات السفر بأختام مخصصة احتفاءً بهذا اليوم.