معهد الابتكار التكنولوجي يعمل على أكثر من 90 مشروعا بحثيا

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / أكد الدكتور إلياس تسوسانيس، كبير الباحثين في مركز بحوث أنظمة الدفع والفضاء التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، أن المركز يعمل حالياً على أكثر من 90 مشروعاً بحثياً وتقنياً تغطي مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار وإدارة البيانات، بما يعكس توسع منظومة الابتكار الوطنية وتنوعها.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض دبي للطيران 2025، أن تنوع المشاريع الجارية يعكس التزام المعهد بتطوير حلول بحثية وتقنية تدعم الاحتياجات الوطنية في قطاعات الفضاء والطاقة والدفاع والأنظمة الرقمية المتقدمة.

وأوضح أن المركز يستعرض خلال مشاركته مجموعة من أحدث التقنيات المطورة محلياً، من بينها نظام القيادة والتحكم بالذكاء الاصطناعي للمركبات الفضائية، والذي يعتمد على وحدات معالجة رقمية قادرة على تصنيف الصور وضغط البيانات.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا تُستخدم في مركبة الهبوط التابعة لمستكشف محمد بن راشد، والمقرر إطلاقها ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف الكويكب عام 2028، وهي مهمة فضائية عميقة تستمر ست سنوات، موضحا بأن المشروع يحظى بمشاركة فريق إماراتي شاب من المهندسين والباحثين يعملون على تطوير تقنيات متقدمة تتناسب مع طبيعة هذه المهمة العلمية الدقيقة.

كما استعرض تسوسانيس، نظام Tactica AI الذي يجمع صور الأقمار الصناعية ويوفر معلومات استخبارية داعمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأصول الاستراتيجية للدولة، مؤكداً دوره في تعزيز قدرات المراقبة والتحليل.

وأضاف أن مركز الأبحاث يعرض كذلك تقنية "سديد"، وهي منصة للتنبؤ وإدارة الحالة الفنية تعتمد بشكل كامل على البيانات، وتساهم في خفض تكاليف التشغيل والصيانة في قطاعات النفط والغاز والفضاء والصيانة والإصلاح، مشيراً إلى أنها تقنية مطورة بالكامل داخل دولة الإمارات.

وأوضح أن المعرض يشهد أيضاً عرض محطة أبوظبي الأرضية البصرية الكمية، وهو مشروع يقوده مركز أبحاث الكم، مشيراً كذلك إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة Space42، وهيئة أبوظبي الرقمية، وشركة إيرباص، بما يعكس الرؤية الوطنية في توسيع محفظة حلول التكنولوجيا المتقدمة لمختلف القطاعات.