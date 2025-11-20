‏"هيئة الفجيرة" تختتم دورة "أساسيات الإعلام الرقمي"

الفجيرة في 20 نوفمبر/ وام/ اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، اليوم،، دورة "أساسيات الإعلام الرقمي" التي نظمتها خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع مركز الصوت TVC، وقدمتها الإعلامية هند مصطفى من قناة MBC.

وقام سعادة ناصر محمد اليماحي المدير التنفيذي للهيئة، ووائل حبال مدير مركز الصوت، وفاطمة يوسف آل علي مدير المحتوى الإعلامي بالهيئة، بتوزيع الشهادات على 20 مشاركاً يمثلون مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية في الإمارة.

وأكد اليماحي أن تنظيم الدورة يأتي ضمن جهود الهيئة في مواكبة التطورات الحديثة في الإعلام الرقمي، وتعزيز قدرات العاملين على إدارة المنصات الرقمية والارتقاء بالمحتوى الإعلامي الحكومي، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة في تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بمهارات عصرية.