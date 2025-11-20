إعلان الفائزين بجائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي

أبوظبي في 20 نوفمبر / وام /أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية إحدى مؤسسات " مؤسسة إرث زايد الإنساني " تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل عن فوز 6 أطفال من إجمالي 1804 أطفال، شاركوا في فعاليات " جائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي " التي طرحتها الجائزة كمسابقة إبداعية للأطفال في المرحلة العمرية من 7 إلى 15 عاماً .

جاء الإعلان على هامش مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة في نسخته الثانية الذي يقام في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري في كل من أبوظبي، والعين، والظفرة ، تحت شعار "معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة".

وأكد حميد الهوتي الأمين العام أن الجائزة شهدت مشاركة واسعة من مختلف أرجاء الدولة واستقبلت اللجنة العلمية 1804 مشاركات لأطفال مبدعين قصصياً، وعكفت اللجنة على فرز هذه الأعمال لاكتشاف المواهب الإبداعية واختيار الفائزين .

وأشار إلى أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن رسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية وفي إطار تعاون وثيق مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم الإبداع وتنمية المواهب منذ الصغر، وتعزيز الخيال القصصي لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بأسلوب إبداعي يكشف عن مواهبهم.

وقال الهوتي : إن هذه الجائزة تترجم رسالة مؤسسة إرث زايد الإنساني وتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، حيث شكل الاهتمام بالطفولة أحد المرتكزات الأساسية في نهضة مسيرة دولة الاتحاد منذ انطلاقها، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل نجدد الفخر بما تحقق من منجزات وطنية في قطاع الطفولة بجميع فئاته مما جعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في رعاية ودعم الطفولة .

وأعلن الهوتي عن قائمة الفائزين جاءت كالتالي : الفئة العمرية 7-9 سنوات : المرتبة الأولى: قصة روبوتي البطل للطفل عبدالوهاب عثمان الهنيدي والمرتبة الثانية: قصة الطائر الغريب في حديقة منزلنا للطفل سالم علي سالم الكعبي والمرتبة الثالثة: قصة الأصدقاء الثلاثة للطفلة حصة حمد أحمد المزروعي

اما الفئة العمرية 10-15 سنة جاء في المرتبة الأولى: قصة راشد بين القلم والبندقية للطفل سليمان عبدالحليم والمرتبة الثانية: قصة فكرة من القلب للطفل على إبراهيم اما المرتبة الثالثة: قصة غزلان والصحراء المجهولة للطفلة غزلان المنهالي

وأوضح أن جائزة خليفة التربوية تطرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم وتستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في رعاية وتمكين هذه الفئة في مختلف أنحاء العالم، ومن هنا جاء إطلاق هذه الجائزة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة في نسخته الثانية والذي يُشكّل منصة تجمع الأسر ومقدمي الرعاية والجهات المختلفة للتعاون على تصميم تجارب تعليمية وترفيهية ملهمة للأطفال، ويعكس رؤية هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بأن يتمكن كل طفل من الازدهار في بيئة آمنة وصديقة للأسرة .

ولفت إلى أن الجائزة تضمنت عدداً من الأهداف المحورية في مقدمتها تعزيز الهوية الوطنية وصقل شخصية الطفل وتوسيع مداركه تجاه مبادئ الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وكذلك ترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة والإيجابية وخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة وتشجيع مفاهيم الاستدامة بالإضافة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأطفال المشاركين، وتنمية الخيال والإبداع الأدبي لدى الطلبة الصغار، وغرس القيم التربوية والإنسانية الإيجابية، وإتاحة الفرصة لاكتشاف مواهب مبكرة في مجال أدب الطفل.

وأشار الهوتي إلى أن الجائزة شكلت لجنة علمية تضم كلاً من الدكتور غانم البسطامي، أستاذ علم النفس التربوي ونمو الطفولة والمراهقة في جامعة أبوظبي، الدكتور إبراهيم الحربي، أخصائي أول في قيادة القوى العاملة في مرحلة الطفولة المبكرة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفاطمة العامري، محرر في مركز أبوظبي للغة العربية.