8 معارض لـ 70 مبدعا في ساحة الخط بالشارقة

الشارقة في 20 نوفمبر/ وام/ افتتح سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة يرافقه محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ومدير مهرجان الفنون الإسلامية، اليوم 8 معارض فنية لـ 70 مبدعاً في الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وذلك في ساحة الخط بقلب الشارقة، بحضور نخبة من الفنانين والخطّاطين ومحبي فنون الخط.

وتأتي هذه المعارض ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الفنون الإسلامية، وجاءت على النحو الآتي: "سراج" للفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه و"تعاقب الأجيال" للفنان الإماراتي محمد مندي وتلميذاته و"ضوء الحبر الأسود" للفنان التركي فاتح أوزكافا و"تواصل" للفنان المصري عبد الفتاح وتلميذه أشرف حسن و"سراج المداد" للخطاط الراحل عباس البغدادي والخطّاط السوري أيمن غزال و"انعكاس" للفنان التركي البروفيسور د. عمر فاروق تاشكله وطلابه و"وَشْيُ الحروف" للفنانين المغربيين بدر السيحي وفؤاد ابليلي و"فنون القلم" للفنان الإيراني حبيب رمضان بور.

وتجوّل العويس والقصير برفقة الحضور في أروقة المعارض، واطلعوا على مجموعة واسعة من الأعمال الخطية والزخرفية والمذهّبة التي قدّمها الفنانون المشاركون. كما استمعوا إلى شروحات حول المواد المستخدمة وتقنيات التنفيذ والأساليب البصرية التي تعكس تنوّع التجارب وعمق الرؤى الجمالية.

وتوقف الحضور عند أبرز محطات المعارض، ولا سيّما الأعمال التي تستعيد جماليات الخط العربي في صياغات معاصرة، وتلك التي تمزج بين الحرف واللون والمواد الخام بأساليب مبتكرة.

وفي ختام الجولة، سلم العويس والقصير شهادات تقدير للمشاركين، تكريما لجهودهم الفنية وإسهاماتهم الإبداعية في هذه الدورة من المهرجان.