خورفكان تستضيف بطولة العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق ديسمبر

الشارقة في 20 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تستضيف الإمارة النسخة الأولى من بطولة العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل على شاطئ خورفكان، بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة من 12 دولة، ضمن ثلاث مسابقات تشمل ثلاثيات الرجال وثلاثيات السيدات والفرق.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس الشارقة الرياضي بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان نائب الرئيس، وسعادة محمد عبيد الحصان أمين عام المجلس، وسعادة عبدالملك محمد جاني رئيس اللجنة المنظمة، وسعادة نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية ووفد الاتحاد الدولي للعبة.

وتم استعراض الاستعدادات الجارية في خورفكان وبرنامج المنافسات، الذي ينطلق يوم 11 ديسمبر بمباريات مجموعات الثلاثيات، تليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي يوم 12 ديسمبر، ثم تبدأ منافسات الفرق يومي 13 و14 ديسمبر.

وتشهد البطولة مشاركات من الإمارات، ومصر، وأستراليا، وهونغ كونغ، وألمانيا، وأذربيجان، والبرازيل، وإندونيسيا، وبلغاريا، ونيجيريا، والصين، وفنزويلا.

وأوضحت اللجنة أن مسابقات الثلاثيات تُقام بنظام الأفضل من خمسة أشواط حتى 9 نقاط بفارق نقطتين، وفي حال 12-12 تُحسم النقطة الأخيرة، بينما تشمل مسابقة الفرق أربع مباريات، ويفوز الفريق الذي يصل مجموع نقاطه إلى 60.

وفي كلمة مسجلة، أكدت خونينغ باتاما، رئيسة الاتحاد الدولي، أن اختيار الشارقة يعكس الثقة الدولية بقدرات الدولة التنظيمية، ووصفت خورفكان بأنها موقع مثالي للبطولة.

وأوضحت سعادة نورة الجسمي أن البطولة تحظى بمقومات نجاح كبيرة بفضل الرعاية الكريمة لسمو نائب حاكم الشارقة، والتعاون الوثيق بين اتحاد اللعبة ومجلس الشارقة الرياضي والجهات الداعمة، فيما أكد سعادة عبدالملك جاني أن الحدث تاريخي لأن الإمارات ستكون مقر انطلاق البطولة العالمية، معرباً عن ثقته بأن خورفكان ستكون على قدر الرهان بما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية.

وأعلنت اللجنة تجهيز ملعب متكامل ومدرجات للجمهور على شاطئ خورفكان، إلى جانب حفل افتتاح في 10 ديسمبر وفعاليات ثقافية وترفيهية مصاحبة.

كما أجريت خلال المؤتمر قرعة البطولة لجميع المسابقات.