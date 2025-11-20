الإمارات تشارك في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين

دبي في 20 نوفمبر/ وام/ شاركت دولة الإمارات ممثلة بجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (EAAA)، في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Council) كعضو كامل العضوية.

وقد صوّتت الجمعية على القرارات التي اعتمدها الاتحاد خلال اجتماعه العادي لعام 2025، الذي عقد مؤخراً في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وقال سعادة سيف محمد بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين : " إن هذا التصويت يمثل إنجازا تاريخيا للجمعية وللمهنة في دولة الإمارات إذ يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بدور جمعيتنا كممثل مهني فاعل في المنظومة العالمية للمحاسبة من خلال المشاركة الفعلية في صناعة القرار الدولي ضمن منظمة تضم أكثر من 180 هيئة مهنية حول العالم كما يؤكد التزام الدولة بالمساهمة في تطوير المهنة على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف المهيري " أن التصويت على منح الإمارات العضوية الكاملة في اجتماعات المجلس يعكس مدى اهتمام مختلف المنظمات بجمعية الإمارات للمحاسبين حيث أبدت جمعيات عديدة اهتمامها بالتعاون مع جمعيتنا وإبرام اتفاقيات تعاون وتنظيم فعاليات مشتركة في دولة الإمارات مما يعزز دورنا في المجتمع المهني محليا وإقليميا ودوليا ويبرز بالتالي أهمية دور الجمعية أمام الجهات الحكومية في الدولة".

من جانبه قال عبد الرحمن الزرعوني عضو مجلس ادارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين الذي مثل الجمعية في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين /IFAC/ :" إن حضور دولة الإمارات كعضو كامل العضوية في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين يمثل علامة فارقة في مسيرة المهنة على مستوى الدولة ودليلاً على الاعتراف الدولي بالدور المهني المتقدم الذي تؤديه جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين. وقد تشرفت بتمثيل الجمعية في هذا الحدث العالمي الذي يعد من أهم محطات صناعة القرار في منظومة المحاسبة الدولية كونه يجمع الهيئات المهنية الأكثر تأثيراً حول العالم".

وأضاف الزرعوني " أن المناقشات والقرارات التي اعتمدها المجلس بما في ذلك الخطة الخمسية الجديدة تجسد مرحلة تحول رئيسية تركز على تعزيز التحول الرقمي وتطوير التعليم المهني ودعم الكفاءات الشابة ورفع جودة المعايير وتطبيقها عالمياً. وهي أولويات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات وتوجّهها نحو بناء منظومة مهنية راسخة ذات تأثير إقليمي ودولي. إن مشاركة الجمعية في هذا المستوى تعزز حضور الإمارات في ساحة المهنة العالمية وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع الهيئات الدولية وترسخ مكانة الدولة كمركز رائد لتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق في المنطقة".

من جهتها أكد لي وايت رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين خلال كلمته الافتتاحية أهمية الدور العالمي الذي يضطلع به الاتحاد في تمثيل مهنة المحاسبة والدفاع عن مصالحها على مستوى صانعي القرار في الحكومات والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن الاتحاد يواصل تعزيز مكانة المهنة كقوة مؤثرة في دعم النمو الاقتصادي والحوكمة الرشيدة، منوها بأهمية الزيارات الميدانية المتكررة لأعضاء الاتحاد لتعزيز العلاقات مع الجمعيات الوطنية.

واستعرض لي وايت أبرز المبادرات الجديدة التي أطلقها الاتحاد كما سلط الضوء على توسيع التعاون مع المنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المانح عبر برامج دعم فني وبناء قدرات مؤسسية، موضحا أن الاتحاد ينفذ برنامج تحول مؤسسي شامل يركز على ثلاثة محاور هي: الأفراد والعمليات والتقنية وسيكرس عام 2026 لترسيخ الثقافة التنظيمية الموحّدة وضمان استدامة نتائج التحول.

وصادق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين على خطة الاتحاد الإستراتيجية الجديدة التي تُعد أول خطة خمسية ترتبط مباشرة بمفهوم القيمة المقدمة للأعضاء /Member Value Proposition/ وتركز على دعم التحول الرقمي وتعزيز التعليم واستقطاب الكفاءات الشابة ورفع جودة المعايير وتنفيذها عالمياً وتعميق الشراكات الإقليمية.

وأوضح أن الخطة ستُترجم إلى خطط أعمال سنوية تفصيلية مرتبطة مباشرة بالموازنات وبمؤشرات أداء الموظفين التنفيذيين

شملت القرارات التي اتخذها المجلس انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين حيث تمت الموافقة على التعيينات وإعادة التعيينات حسب توصية لجنة الترشيحات وتعيين لجنة الترشيحات الجديدة حيث تمت الموافقة على الأعضاء الجدد والمجدد لهم في اللجنة للفترة 2025- 2027.