"التعليم العالي" تطلق سلسلة ورش “مهارات المستقبل”

دبي في 20 نوفمبر/ وام/ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة ورش "مهارات المستقبل" بهدف رفع جاهزية منظومة التعليم العالي بمختلف مكوناتها لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، ودعم مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات التي تعزز قدرتهم على المنافسة في القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بكفاءات عالية المستوى.

وعقدت الوزارة أولى الورش التفاعلية في مقرها بدبي، بمشاركة 21 ممثلا عن 11 مؤسسة تعليمية من مختلف إمارات الدولة، حيث ركزت على استشراف المهارات المستقبلية المطلوبة في أسواق العمل، وأهمية إعادة تصميم البرامج الأكاديمية بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، وغيرها من التخصصات الحيوية.

وتستهدف سلسلة ورش "مهارات المستقبل" مختلف فئات قطاع التعليم العالي؛ إذ ستتضمن الجلسات المقبلة ورشاً مخصصة للطلبة لرفع وعيهم بالتوجهات المهنية المستقبلية وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى ورش موجهة لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة لمساندتهم في توجيه أبنائهم نحو تخصصات المستقبل المتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منهج تشاركي تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير خارطة طريق وطنية لمهارات المستقبل، من خلال إشراك مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية في صياغة توجهات المرحلة المقبلة، بهدف بناء منظومة تعليم عالٍ مرنة ومتكاملة قادرة على إعداد كفاءات وطنية تقود التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المستقبلية.