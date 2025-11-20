معرض أبوظبي الدولي للقوارب يشهد شراكات استراتيجية

أبوظبي في 20 نوفمبر / وام/ استقطب اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، حضوراً لافتاً عكس قوة وزخم الحدث وطموحاته المتنامية ليعزز مكانته كأبرز فعالية متخصصة في الصناعة البحرية على مستوى المنطقة.

وشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب توقيع أربع مذكرات تفاهم من قبل شركة أبوظبي البحرية، في خطوة تؤكد الدور المحوري للمعرض في تعزيز الأعمال والابتكار وبناء شراكات نوعية.

ووقعت الشركة مذكرات التفاهم مع مجموعة أدنيك، وشركة شوري لوساطة التأمين، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات، والأولمبياد الخاص، بما يعكس التزامًا راسخًا بتطوير القطاع البحري ودعم النمو المستدام عبر شراكات استراتيجية.

وسجلت هذه الدورة من المعرض إنجازًا غير مسبوق، إذ تُعد الأكبر في تاريخها، باستقطاب 1068 عارضًا وعلامة تجارية، في مؤشر واضح على تنامي مكانة الحدث على الساحة الدولية. ويعكس هذا الإقبال جاذبية أبوظبي كمنصة عالمية للقطاعات البحرية الطامحة للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط. فيما توزعت نسب المشاركة بين 31% للشركات المحلية و69% للشركات الدولية، ما يؤكد أن العاصمة الإماراتية أصبحت نقطة التقاء رئيسية تجمع بين الخبرات العالمية والابتكار المحلي، لتفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة المستقبل البحري.

كما يقدم المعرض منصة شاملة تضم أبرز مصنّعي القوارب وموزعيها، وموردي المحركات والمعدات، ومبتكري الرياضات البحرية، إلى جانب منطقة تسوق مخصصة لمنتجات أسلوب الحياة البحرية، ما يجعله واجهة لعرض أحدث تطورات القطاع واتجاهاته.

ومن بين أبرز العلامات المشاركة، تعرض شركة صن ريف لليخوت، التي تمتلك حوضاً لبناء اليخوت في رأس الخيمة، يختها الفاخر والصديق للبيئة /55ULTIMA/، الذي يُعد نموذجاً متقدماً في عالم اليخوت المستدامة، ويوفر للزوار فرصة التعرف عن قرب على هذه التحفة العصرية وعمليات الشركة، فيما تقدم شركة Invictus Boats خبرتها الإيطالية المميزة من خلال ثلاثة طرازات بارزة تشمل/TT420/و/GT360/ و/TT460/، لتلبي الطلب المتزايد في المنطقة على القوارب الفاخرة.

وعلى صعيد المشاركات المحلية، يبرز جناح أحمد عبيد الفلاسي كتحفة احترافية لإرث دولة الإمارات البحري وصناعة القوارب الخشبية، إذ يضم الجناح نماذج يدوية الصنع من اليخوت الخشبية وقوارب كاملة الحجم، مقدماً للزوار رحلة تجمع بين الأصالة والابتكار. وتروي كل قطعة قصة متقنة تعكس عقوداً من الإبداع والحرفية، وتؤكد مكانة القوارب الخشبية كرمز أصيل يمكن إعادة تقديمه بروح معاصرة، ويُعد هذا الجناح محطة أساسية للزوار المهتمين بتاريخ الإمارات البحري ورؤيتها المستقبلية.

كما يستعرض نادي الكابتن "نادي القوارب الأكبر في الشرق الأوسط" والراعي الماسي للمعرض، مجموعة كبيرة من عروض العضوية للنادي؛ وأكثر من 200 قارب ضمن أسطوله، ويعكس النادي التحول المتزايد نحو مفهوم الإبحار عبر العضويات، بوصفه أسلوباً سهلاً ومتاحاً للمهتمين، ما يساهم في توسيع قاعدة المهتمين بالأنشطة البحرية وتعزيز التجربة الترفيهية البحرية عبر نماذج مبتكرة تقوم على مجتمع أعضاء متنامٍ.

وفي صندوق المعرفة، قدم سيباستيان لي من شركة "السير مارين" عرضاً شاملاً حول مسيرة الشركة تحت عنوان: "قيادة التحول في الصناعة البحرية من خلال الابتكار والاستدامة". وتُعد "السير مارين" شركة رائدة مقرها أبوظبي بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً، واستثمرت منذ تأسيسها في العام 2003 في تقنيات متقدمة، إذ حصلت في العام 2023 على شهادة "غينيس" لبناء أكبر قارب مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم، وهو قارب كهربائي بطول 12 متراً يحمل اسم "سكون"، تم تطويره بالشراكة مع "أبوظبي البحرية". كما طورت الشركة أول "عَبّارة" كهربائية في العالم.

وتستمر فعاليات وأنشطة معرض أبوظبي الدولي للقوارب حتى 23 نوفمبر الحالي، مع مجموعة واسعة من العارضين والأنشطة العائلية المتاحة لجميع الأعمار، إذ يتركز الاهتمام على تعزيز التواصل، واستعراض أحدث المنتجات، ودفع طموحات أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً متقدماً للصناعات البحرية، وقد شكّل النجاح القوي لليوم الأول مؤشراً على دورة استثنائية ومؤثرة ستترك بصمة واضحة في القطاع خلال الأيام المقبلة وما بعدها.