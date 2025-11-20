تعاون بين "سند"و"ستراتا"و"سندان"لتعزيز الذكاء الاصطناعي

دبي في 20 نوفمبر /وام/ وقّعت شركة سند، وشركة ستراتا للتصنيع "ستراتا"، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع سندان، الرائد الوطني في مجال التصنيع الإضافي والأتمتة الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويهدف التعاون الثلاثي الموقع في معرض دبي للطيران 2025، إلى استكشاف فرص اعتماد الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات تصنيع وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.

وقّع مذكرة التفاهم منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وسارة عبد الله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع، وهيوان هوانغ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سندان، وذلك بحضور إسماعيل علي عبداللَّه، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية من شركة مبادلة للاستثمار، وعامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند.

وستعزز هذه الشراكة دمج حلول الأتمتة والتصنيع المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن عمليات سند وستراتا، حيث ستدعم سندان نشر الروبوتات الذكية للتفتيش ومناولة المواد، ودعم الأنظمة البشرية لتنظيم المستودعات، وتقنيات الرفوف الآلية لتحسين إدارة المخازن.

بالتوازي مع ذلك، ستعمل سندان من خلال التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، أدوات تثبيت متخصصة لتسريع إنتاج الأدوات وتعزيز الدقة في مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة التابعة لسند وفي منشأة ستراتا وعمليات التصنيع فيها.

ويجمع هذا التعاون بين خبرة سند العالمية الممتدة لأربعة عقود في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، وقدرات ستراتا في التصنيع المتقدم وتصنيع أجزاء هياكل الطائرات، وإمكانيات سندان في التصنيع الإضافي والتصنيع الذكي، بما يمثل خطوةً مهمة نحو المستقبل بما يحفز الابتكار لتوفير حلول صيانة طيران أذكى وأسرع وأكثر استدامة.

كما يعزز التعاون مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال الطيران، ويعكس مردود الشراكات المحلية لإعادة تعريف مستقبل هندسة الطيران.