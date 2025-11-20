"الطوارئ والأزمات بالفجيرة" يستعرض خطته لعام 2025 و 2026

الفجيرة في 20 نوفمبر/وام/ عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة اجتماعه الأخير لسنة 2025، برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة، بمشاركة مدراء الجهات المحلية والمكاتب التمثيلية للجهات الاتحادية في الإمارة، لاستعراض خطة العمل السنوية لسنة 2025 و2026 والوقوف على ما تحقق من مستهدفات في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى الإمارة.

وشهد الاجتماع مراجعة شاملة لخطة عمل 2025، وتقييم مستوى الإنجاز ومدى تحقيق الأهداف المعتمدة، إضافة إلى بحث فرص التطوير لسنة 2026 بما يلبي متطلبات الجاهزية المتقدمة ويعزز فعالية التكامل بين الجهات المعنية.