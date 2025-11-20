قمة المعرفة 2025 : خبراء يناقشون نشوء مجتمعات المعرفة وأهمية البحث العلمي

دبي في 20 نوفمبر /وام/ عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة العاشرة من "قمة المعرفة" التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دبي، جلسة بعنوان "تقدم مجتمعات المعرفة: عبر البحث والابتكار والتحول الرقمي" سلطت الضوء على الدور المحوري للبحث العلمي والبنية الرقمية ومنظومات الابتكار في دفع التنمية المستدامة وبناء اقتصادات رقمية شاملة وتعزيز الحوكمة المبنية على الأدلة.

وأكد معالي الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق في مصر خلال الجلسة على أهمية البحث العلمي ليس فقط كتقنية أو أداة اقتصادية بل كوسيلة لتأثير تنموي واسع يمتد إلى القطاعات الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى ثلاثية الإبداع والاختراع والابتكار كأساس لدعم اقتصاد المعرفة واستدامة التنمية.

وشرح خورشيد أن المخرجات الإبداعية والأصول غير الملموسة بما في ذلك الابتكار الإلكتروني تمثل جزءاً أساسيا من عناصر الاستراتيجية الوطنية للابتكار، مشددا على ضرورة دمج البحث والتطوير مع الابتكار لتكوين منظومة معرفية متكاملة.

من جانبها أوضحت الدكتورة شاهينا وحيد نائب الرئيس لتطوير الأعمال والابتكار في جامعة وولش بالإمارات أن الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الابتكار والإبداع لا تستطيع العمل بمعزل عن بعضها بل يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين المؤسَّسات المختلفة لتعظيم أثر الابتكار.

وذكرت أن الابتكار والإبداع يكون معززا بشكل أكبر عندما يتعاون الجميع معا مشيرة إلى أن العلماء يجب ألا يقتصر دورهم على ابتكار المعرفة بل تحويلها إلى استراتيجيات وقرارات عملية من خلال برامج ومبادرات مشتركة تشرك الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات المختلفة.

وتحدث إينيغو هيرغيرا غارسيا أستاذ الاقتصاد في جامعة كمبلوتنسي بمدريد خلال الجلسة عن الدور الحيوي للبنية التحتية الرقمية وشبكات الجيل الرابع والخامس في دعم الاقتصاد المعرفي، لافتا إلى أن هذا البعد أصبح جزءا أساسيا من مؤشرات المعرفة العالمية، مؤكدا أن هذه البنية تشكل عامل حاسم لفهم مدى جاهزية الدول للابتكار وتمكين الوصول العالمي للعلوم والتقنية" وأن توافر البيانات والمعلومات الدقيقة هو المفتاح لاتخاذ قرارات علمية وسياسات مستندة إلى الأدلة.

وتناول المتحدثون دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار مع التأكيد على أن هذه الأنظمة تتطلب جهوداً كبيرة وموارد طاقة ضخمة، وأشاروا إلى أن الاعتماد على مصادر طاقة متجددة أصبح ضرورة لتقليل العواقب البيئية للذكاء الاصطناعي ،مؤكدين أن المعرفة بالعلوم والتكنولوجيا يجب أن تكون شاملة ولا تقتصر على اللغة فقط بل تشمل الممارسات والتطبيقات العملية.