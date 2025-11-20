سيف بن زايد يحضر حفل السفارة العمانية بمناسبة اليوم الوطني الـ 55.

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم ، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 55 للسلطنة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق سانت ريجيس في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسعادة أحمد على البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وأبناء الجالية العمانية المقيمة في الدولة.

وأكد البوسعيدي، في كلمة له، اهتمام وحرص دولة الإمارات وسلطنة عمان على تطوير مجالات التعاون بينهما في المجالات كافة، وبما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وحرصهما على تعزيز مسيرة التعاون والدفع بها إلى آفاق أشمل.

وأضاف سعادته أن العلاقات العمانية الإماراتية متميزة وتاريخية، وتربطهما وشائج أخوية، وعلاقات إستراتيجية أسس نهجها المغفور لهما السلطان قابوس بن سعيد والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراهما”، ما حقق رصانة وعمقا للعلاقات بين البلدين الشقيقين.