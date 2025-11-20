"الليوان للثقافة والتراث" تحتفل مع مركز تنمية القدرات بعيد الاتحاد

أبوظبي في 20 نوفمبر / وام/ تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والتراث الرئيس الفخري لمركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم، وبحضور الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، شاركت المؤسسة في الإحتفال الذي نظّمه المركز بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات.

وجاءت المشاركة في إطار دعم مؤسسة الليوان للثقافة والتراث الدائم لأصحاب الهمم وتعزيز دورهم في المجتمع، حيث شمل الحفل مجموعة من الفقرات الوطنية والعروض الفنية والتراثية التي قدّمها طلاب المركز من أصحاب الهمم معبّرين خلالها عن حبهم للوطن واعتزازهم بقيادته الرشيدة.

وأشادت الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد آل نهيان بدور المركز في تمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لهم لإبراز قدراتهم، مؤكدة أن دمجهم في الفعاليات الوطنية يعكس الرؤية الإنسانية لدولة الإمارات.

وقالت الدكتورة سميرة سالم حرز الله مدير ومؤسس المركز في كلمتها بهذه المناسبة، : في اليوم الوطني لدولة الإمارات نرفع رايات الفرح والاعتزاز بأرض العطاء والكرامة و دولة الإمارات تحتفل بمسيرة إتحاد حافلة بالإنجازات، وروحٍ وطنية غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكدة أن هذا اليوم هو تتويج لجهودٍ بذلت لترسيخ أسسٍ متينة من السلام والمحبة، وجسرٌ نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وإزدهارا ، معربة عن تقديرها لجهود القيادة الرشيدة في دعم أصحاب الهمم.

من جانبهم عبر أولياء أمور أصحاب الهمم عن حبهم للمشاركات المجتمعية التى ينظمها المركز على مدار العام مؤكدين أن أبناءهم دائما يتحمسون للمشاركة في الاحتفالات الوطنية وقد أسهمت فى نشر السعادة والبهجة يجمعهم جميعا حب دولة الإمارات وطن الأمن والسلام .