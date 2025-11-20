انطلاق احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد الـ 54

الشارقة في 20 نوفمبر/ وام/ انطلقت أمس احتفالات عيد الاتحاد الـ54 في منتزه السيوح للعائلات بإمارة الشارقة بحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد والمسؤولين وأعضاء اللجنة في إمارة الشارقة.

وشهدت الفعالية إقبالا واسعا من الأهالي والزوار الذين توافدوا للمشاركة في أجواء مفعمة بالفرح والانتماء.

وجاءت الاحتفالات هذا العام في إطار برنامج متنوع جمع بين الأنشطة التراثية والتعليمية والتفاعلية التي تعكس الروح الأصيلة وتبرز قيمة الاتحاد في المجتمع إلى جانب إنطلاقة الفعاليات في منتزه السيوح للعائلات انطلقت الفعاليات في كل من منتزهي كشيشة ومنتزه الشارقة الوطني وتستمر الفعاليات في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة حتى 2 ديسمبر.

كما انطلقت احتفالات عيد الاتحاد الـ54 في القرية التراثية بمنطقة مليحة وسط أجواء تحمل الفخر والاعتزاز الوطني مليئة بالأنشطة التي تراعي مشاركة كافة الفئات العمرية والمجتمعية وتعبر عن الهوية الوطنية والإرث العريق للإمارات.

وشهدت الاحتفالات مسيرة وطنية بالإضافة لعروض مختلفة من فرق حربية وتقديم فقرات شعرية تحتفي بالوطن وإنجازاته وتعزز من الحس الوطني والافتخار بالإرث الكبير الذي يميزها إلى جانب مسابقات متنوعة للجمهور وجوائز قيمة تضفي طابعا مرحا وتنافسية شارك بها الجميع وسط أجواء تحمل طابع مليحة وتاريخها وإرثها.

وازدانت منطقة الحمرية بأعلام الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 في أجواء تعزز الوطنية ومحبة الوطن وبدت مظاهر الاستعدادات للاحتفالات في كل مكان بالمنطقة.

وأقيمت فعاليات الاحتفال في القرية التراثية وتضمنت فقرات وطنية قدمها طلاب المدارس والأهازيح الوطنية والشعبية إلى جانب مسابقات وأنشطة لكبار المواطنين وللأطفال .