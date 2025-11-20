أكاديمي مصري: الاستثمار في التعليم الجيد الطريق الأمثل لتعظيم قيمة رأس المال البشري

دبي في 20 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق في جمهورية مصر العربية وأستاذ هندسة الحاسبات،

أن الاستثمار في التعليم الجيد هو الطريق الأمثل لتعظيم قيمة رأس المال البشري ودعم مسيرة التنمية في الوطن العربي، مع ضرورة التحرك السريع لتطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع تطلعات المستقبل.





وقال الجمل إن التعليم يمثل ركيزة أساسية ضمن مؤشرات المعرفة، مشيرا إلى أن التعليم قبل الجامعي والفني والعالي يشكل القاعدة لأي تقييم حقيقي لقدرات الدول على التقدم نحو المستقبل.

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات اليوم الثاني والختامي لقمة المعرفة 2025 في دبي، إن الثروة الحقيقية في العالم العربي هي الثروة البشرية، موضحا أن قاعدة الشباب في المجتمعات العربية أوسع مقارنة بالمجتمعات الأوروبية، مما يفرض مسؤولية مضاعفة لتوفير تعليم جيد يضمن بناء مستقبل قادر على المنافسة.

وأضاف أن بعض الدول، ذات الكثافة السكانية العالية، تواجه تحديات كبيرة في تطوير أنظمتها التعليمية، خصوصًا مع ارتفاع معدلات المواليد وتزايد أعداد الطلاب سنويًا، ما يفرض ضغوطًا على البنية التحتية للمدارس ويزيد من مشاكل الكثافة والاحتياجات التشغيلية.

وشدد معالي الدكتور الجمل على أن التعليم لم يعد قائما على الأساليب التقليدية، بل أصبح يعتمد على البنية التكنولوجية والموارد الرقمية، مؤكدًا ضرورة توفير شبكات اتصال حديثة وأجهزة حاسوب باعتبارها متطلبات أساسية لضمان جودة التعليم المعاصر.

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في العالم، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، أحدثت تحولا جذريا في العملية التعليمية من المرحلة الأساسية حتى الجامعية، مما يستدعي إعداد المعلم وتأهيله لمواكبة هذا التغيير، مع إعادة النظر في أساليب التدريس والتقييم، حيث لم تعد الطرق التقليدية قادرة على قياس مهارات الطلاب بشكل فعلي.

وأكد أن الجائحة العالمية شكلت نموذجا حيا لسرعة التحول نحو التعليم عن بعد، ما يبرز الحاجة الملحة لتسريع تحديث المنظومات التعليمية في الدول العربية وتوفير بيئات تعليمية رقمية شاملة.