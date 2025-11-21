ناديا "أبوظبي للرياضات البحرية"و"الكابتن" يشاركان بمعرض أبوظبي للقوارب

أبوظبي في 21 نوفمبر/وام/ يشارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية في النسخة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي تنظمه مجموعة أدنيك في قاعة المارينا بمركز أدنيك أبوظبي.

تأتي مشاركة النادي عبر جناح مميز يجسد رؤيته الاستراتيجية القائمة على الدمج بين الهوية الوطنية والابتكار الرياضي ويستعرض من خلاله أبرز فعالياته وبرامجه، من سباقات الفورمولا 1 والدراجات المائية، إلى برامج أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية التي تستهدف الشباب والعائلات.

وأكد خالد السعدي، مدير مكتب الاتصال في النادي، أن المشاركة تنطلق من نهج استراتيجي لدعم منظومة الرياضات البحرية وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة في هذا القطاع الحيوي، مشيدًا بالدعم الكبير من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي يواصل متابعة جهود تطوير الرياضات البحرية في الإمارة.

وأوضح أن الجناح يسلط الضوء على البطولات السنوية مثل بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد وسباق دلما التاريخي، إلى جانب برامج تدريبية مثل "النوخذة الصغير" و"نوخذة أبوظبي"، التي تسهم في صقل مهارات الإبحار لدى الشباب.

وفي سياق متصل، يعود نادي الكابتن – أول وأكبر نادي قوارب في الإمارات وأحد أبرز الأسماء في الإبحار الترفيهي – للمشاركة بصفته الراعي البلاتيني للمعرض، وهو الدور الذي حافظ عليه منذ انطلاقة الحدث الأولى، ويجسد هذا الحضور المستمر رؤية النادي في دعم الابتكار البحري وتسهيل تجربة الإبحار عبر نموذج العضوية المرن الذي يمنح الأعضاء وصولًا إلى أسطول متنوع من القوارب دون أعباء التملك أو الصيانة.

ويشهد هذا العام توسعًا استراتيجيًا للنادي إلى البحرين وجدة، ليكتمل انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي، مع حضور قوي عبر نحو 20 موقعًا في أكثر من ثماني مدن، وأسطول يتجاوز 200 قارب ضمن سبع فئات متنوعة، ما يعكس رؤيته في جعل الإبحار أكثر سهولة ومتعة على مستوى المنطقة.

وقال بشار ميهار، مدير التسويق في النادي: "إن رعايتنا البلاتينية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب تعكس شراكتنا الراسخة مع مجتمع الملاحة في أبوظبي، ومع توسعنا في البحرين وفي مدينة جدة السعودية نكون قد أكملنا مرحلة أساسية في استراتيجيتنا الإقليمية، مقدمين نموذجنا الفريد لمزيد من عشّاق البحر الباحثين عن حرية الإبحار".

ويقدم النادي خلال المعرض تجربة تفاعلية متكاملة تتيح للزوار التعرف عن قرب إلى أسطوله المتنامي، واستكشاف مزايا العضوية، إلى جانب التعرف على أنواع القوارب من قوارب السرعة والرياضات المائية، إلى قوارب الصيد والرحلات العائلية.