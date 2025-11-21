عفراء.. يخت خشبي إماراتي الصنع يجمع بين التراث والحداثة يزين معرض أبوظبي للقوارب

أبوظبي في 21 /وام/ يشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب مشاركة اليخت الخشبي"عفراء"، الذي يُعد الوحيد من نوعه في العالم الذي يجمع بين تصميم اليخوت الحديثة وفن صناعة القوارب الخشبية القديمة التي اشتهرت بها الإمارات.

تم تصنيع "عفراء" المملوك للمواطن الإماراتي أحمد بن سلوم الفلاسي، يدوياً بالكامل من الأخشاب التقليدية التي كانت تستهدف في صناعة القوارب التقليدية القديمة، واستغرق بناؤه سبع سنوات من العمل الدقيق.

وقال سالم بن سلوم الفلاسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"،إن المشاركة في المعرض استهدفت إتاحة المجال للجمهور لاكتشاف إلى أي مدى وصلت الصناعة الإماراتية في مجال القوارب، وشاركنا بهذا القارب الذي كانت فكرته من الوالد، الذي كان دائماً يحلم بأن يمزج بين القديم والجديد.

وأوضح الفلاسي أن "عفراء" إماراتي الصنع بنسبة 100%, إذ عمل والده الشغوف بالمراكب الخشبية واليخوت الحديثة في الوقت نفسه، على مزج الإثنين معاً ليخرج يخت حديث مصنوع من الأخشاب التي كانت تُصنع فيها القوارب القديمة.

ونوه إلى أن أحمد بن سلوم الفلاسي وضع التصميم الأولي بنفسه، ثم استعان بمصنع إماراتي متخصص ببناء القوارب الخشبية، إضافة إلى خبرات هندسية في تصميم هياكل اليخوت الحديثة.

يبلغ طول "عفراء" 50 متراً وعرضه نحو 10 أمتار، ويضم ست غرف للضيوف وغرفتين للطاقم وغرفة للكابتن.

وأوضح سالم الفلاسي أن هذا اليخت ليس مشروعاً تجارياً، وإنما إنجاز عائلي فقط.