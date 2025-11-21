" تطوير" تنظم منتداها تحت عنوان "من أجل أثر دائم نلهم العقول ونصنع المستقبل"

الشارقة في 21 نوفمبر/وام/ نظمت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات بمركز الجواهر للمناسبات و المؤتمرات منتدى «تطوير» تحت عنوان " من أجل أثر دائم نلهم العقول ونصنع المستقبل " بحضور تجاوز 223 مشاركاً إلى جانب عدد من الشخصيات التي أكسبت الحدث حضوراً نوعياً ورسخت مكانته منصة ملهمة لتمكين الشباب.

يأتي المنتدى في عام بلغ فيه عدد المستفيدين من برامج ومبادرات المؤسسة 747 مشاركاً ما يعكس تنامي الإقبال على برامج «تطوير» وتوسع أثرها في دعم وتمكين الشباب على مستوى إمارة الشارقة.

وشهد المنتدى جلسات متنوعة وورشا تفاعلية عكست تنوع برامج المؤسسة ودورها في تعزيز مهارات الشباب وصقل قدراتهم .

وتم عرض الفيلم الوثائقي لبرنامج «نحو القمم» – رحلة إلبروس الذي سلّط الضوء على التجربة الإنسانية والتحديات الذهنية والجسدية التي يخوضها المشاركون للوصول إلى القمة وشكّل واحداً من أبرز محطات الحدث.

وتعرّف الحضور على برامج تطوير ومبادراتها المختلفة عبر شرح قدّمته المؤسسة عن المسارات التدريبية في القيادة والتوجيه والاستثمار المالي والمجالات الأدبية والفنية .

ولاقت الفعاليات تفاعلاً واسعاً من الزوار خاصة ركن المؤلفين الذي عرض إصدارات عدد من منتسبي المؤسسة واستقطب اهتماماً كبيراً من الحضور.

وأكد خالد الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات أن المنتدى عكس رؤية المؤسسة في تمكين الشباب وصقل مواهبهم وقال : "نفخر بالحضور الواسع والتفاعل الكبير مع برامجنا وما شهدناه اليوم هو نتيجة تعاون مثمر بين شركائنا وطاقات شبابنا الذين يثبتون قدرتهم على صناعة التغيير".. مشيرا إلى أن تنوع الجلسات وثراء التجارب عكس رسالة المؤسسة في بناء قدرات مستدامة تُسهم في تشكيل مستقبل أكثر إبداعاً وازدهاراً لإمارة الشارقة ودولة الإمارات.

و في ختام الحفل كرم الدكتور عبدالعزيز النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين شركاء المؤسسة لعام 2025 والدفعة الرابعة من برنامج " وثبة " إلى جانب تكريم خريجي برنامج الموجّه المعتمد لعامي 2024 و2025.