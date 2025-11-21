صدارة إماراتية لبطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز بيومها الأول

الفجيرة في 21 نوفمبر /وام/ انطلقت اليوم، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، منافسات بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، والتي تأتي ضمن بطولات الفجيرة للفروسية 2025، بمشاركة 27 دولة، وسط أجواء مميزة وبداية قوية عكست جاهزية الفرسان والميدان.

وشهد اليوم الأول حضوراً لافتاً وتألقاً واضحاً لفرسان الإمارات الذين فرضوا سيطرتهم على الصدارة منذ الانطلاقة، حيث افتتح انتصارات فرسان الإمارات، الفارس عبد الله حمد الكربي، وتوّج بجائزة المركز الأول في أولى منافسات البطولة، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها الإيطالي الدولي أندريا كولمبو، مستعيناً بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وقبل تحدياتها 67 فارساً وفارسة، نجح منهم 27 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ.

وبفارق التوقيت توّج بالصدارة الفارس عبد الله حمد الكربي والفرس "سيمبا اتش"، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 21.55 ثانية، وتوّج بكأس المركز الثاني الفارس السوري محمد غالي الزيبك مع الجواد "كونتندرس دريم"، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 21.76 ثانية، وجائزة المركز الثالث أحرزها فارسنا حمد النعيمي والفرس "ديلفين فون زد"، مسجلاً 22.39 ثانية.

بينما حقق الفارس سالم أحمد السويدي فوزاً ثانياً أحرزه في المنافسة الثانية مع "آني اس أوف ذا لولاندس زد"، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 130سم، وتنافس فيها 33 فارساً وفارسة، نجح منهم 11 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز بجائزة المركز الأول الفارس سالم السويدي مسجلاً 57.75 ثانية، ومن بعده توّج بجائزة المركز الثاني الفارس السوري محمد فادي الزبيبي مع "شاكنتو بلو بس اس" والزمن 62.23 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث مواطنه الفارس جواد نظام مع "فاروسو دبليو"، والزمن 63.43 ثانية.

واختتمت منافسات اليوم الأول للبطولة بفوز أحرزه الفارس عبد الله حميد المهيري مع "أوشي فا دومنشوف" في منافسة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وقبل تحديات المشاركة فيها 17 فارساً، وانفرد بالأداء فيها دون خطأ الفارس عبد الله حميد، في زمن بلغ 75.09 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الأول، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الإيراني علي عزيزنيا مع "أونيا دومان"، وأكمل الجولة في زمن سريع بلغ 65.99 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء، والفارس محمد غانم الهاجري توّج بجائزة المركز الثالث مع"ليليلونكا اس تي دبليو" وبزمن 68.78 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وتتواصل منافسات البطولة يوم غد السبت، وفيه تقام ثلاث منافسات أيضاً من الفئات الصغرى والوسطى والكبرى.

وشهدت منافسات اليوم الأول فقرات تكريم خاصة، حيث قام سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، بتتويج الفائزين في الجولة الأولى تقديراً لأدائهم المميز.

وتوج سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أصحاب المراكز المتقدمة في الجولة الثانية.

واختتمت مراسم اليوم الأول بتتويج الفائزين في الجولة الثالثة من قبل الشيخ صالح بن محمد الشرقي، تأكيداً على الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة وحضورها المتنامي على الساحة الدولية.

وتواصل بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز منافساتها ضمن مختلف الفئات، وسط توقعات بمزيد من الندية والإثارة، ومع استمرار حضور قوي لفرسان الإمارات الذين يطمحون لمتابعة سلسلة تألقهم في هذه البطولة الدولية المرموقة.