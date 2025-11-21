عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي

أبوظبي في 21 نوفمبر/وام/ أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية الراهنة إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وبحث سموه مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات المأساوية في الحرب الأهلية في السودان ، وأهمية التوصل إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

ورحب سموه بتصريحات فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الاعتداءات المروعة التي تُرتكب بحق المدنيين خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وكذلك بقيادته الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان.

كما بحث الجانبان الأوضاع في قطاع غزة وتطورات "إنشاء مجلس السلام"، لاسيما في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غزة، حيث أكد سموه أهمية العمل من أجل دعم خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة بما يقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام لشعوب المنطقة بأسرها.

وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية الأمريكي أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات كافة.

وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أنه حرص على المبادرة بإجراء الاتصال الهاتفي مع معالي ماركو روبيو للتعبير عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار البيت الأبيض الأخير بالسماح بتصدير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى مجموعة "جي 42"، مشددا على أن هذا القرار يأتي تجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من نمو وتطور على مختلف الأصعدة.