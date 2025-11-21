بلدية دبي تحصد حزمة من الجوائز الدولية خلال الربع الثالث

دبي في 21 نوفمبر /وام/حققت بلدية دبي إنجازاتٍ استثنائية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025 بحصولها على عددٍ من الجوائز والتكريمات الدولية في مختلف مجالات العمل البلدي والاستدامة والابتكار والتكنولوجيا ما يعكس جهودها المتواصلة في الإدارة الذكية للمدينة ضمن مجالات العمل البلدي وتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز جودة الحياة في دبي وتجعل منها أكثر ريادة وجاذبية واستدامة.

وحصلت بلدية دبي في مجال الموارد البشرية على عدد من التتويجات في جوائز الموارد البشرية من براندون هول حيث نالت المركز الثاني في فئات أفضل برنامج تدريبي عن برنامج "شهادة الصحة العامة ومكافحة الآفات" الذي يعزز قدرات موظفي البلدية في الصحة والسلامة؛ وفئة أفضل نماذج تطوير كفاءات القيادة عن مبادرة تطوير القادة في البلدية التي تدعم التوطين وتنمية القيادات الوطنية وفئة أفضل مزايا الصحة النفسية والرفاه الوظيفي عن برنامجها لدعم الصحة النفسية والجسدية لموظفيها.

ونالت المركز الأول في فئة العمليات المبتكرة ضمن جوائز قمة نجاح المشتريات وذلك عن مبادرتها أتمتة العمليات الروبوتية /RPA/ بما يسهم في تحسين الكفاءة وتسريع عمليات الشراء.

وفاز مشروع مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة الأكبر والأكثر كفاءة من نوعه عالميًا بفئة أفضل محطة لتوليد الطاقة ضمن جوائز مييد للمشاريع للعام 2025 فيما توجت بلدية دبي بفئتَين من جائزة معهد استمرارية الأعمال /BCI/ الأولى عن فئة الابتكار في الاستمرارية لمبادرتها مركز إعادة التدوير الصديق لأصحاب الهمم والثانية عن التعافي الأكثر فعالية لإدارتها المثالية لتداعيات الأمطار الغزيرة في أبريل 2024.

وحصلت البلدية على جائزة مبادرة العام للاستدامة من تنظيم مجموعة الأعمال الذكية عن تحدي "جمع 3 ملايين عبوة بلاستيكية" والتي تهدف للحد من الأضرار البيئية وتعزيز إعادة التدوير.

وفازت بالمركز الأول بجائزة "The BIZZ Awards" العالمية للتميز في إدارة الأعمال التي ينظمها الاتحاد العالمي للأعمال تقديرًا لحوكمتها وجودة أدائها والابتكار الرقمي والاستدامة.

وفي سياق آخر نالت بلدية دبي فئة التميز في الاستدامة المؤسسية في جائزة الباز التي تنظمها جامعة حمدان بن محمد الذكية وذلك عن مبادرة برامج المسؤولية المجتمعية المستدامة في حدائق دبي .

فيما نالت المهندسة ميثاء النعيمي مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي المركز الأول من "فيجنباوم" للتميز في القيادة ضمن فئة القيادات النسائية تقديرًا لمساهماتها في تطوير مؤسستها وتعزيز ثقافة الجودة.

وحصدت بلدية دبي الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2025 عن فئة الشراكة والتعاون وذلك تقديراً لاتفاقية التعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي وورلد سنترال (دبي الجنوب) لتقديم خدمات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية ضمن جهودها في الحد من الفيضانات والتجمعات المائية.

إلى جانب ذلك فازت بلدية دبي بفئة الابتكار المؤسسي بتصنيف 6 نجوم ضمن جوائز أفضل الممارسات الدولية للعام 2025 تكريماً لما أرسته من منظومة متكاملة للمعرفة والابتكار.

بينما حصد مختبر دبي المركزي فئة أفضل ممارسات خدمات شهادات المطابقة بتصنيف 6 نجوم و"مركز إعادة التدوير الصديق لأصحاب الهمم" فئة إدارة البيئة من 5 نجوم والمركز الأول بأفضل الممارسات ضمن فئة الحوكمة.

كما حصلت على خمس نجوم عن فئة جائزة التميّز 2025 وذلك عن نهجها البيئي والاجتماعي والحوكمة ESG والمكوّن من سلسلة المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2040 وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربوني وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري من تحويل النفايات عن مسار الطمر.

وتعكس هذه الجوائز جهود بلدية دبي ومنظومتها المتكاملة ضمن العمل البلدي المتميز ومنظومة خدماتها المبتكرة والمستدامة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.