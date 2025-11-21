إطلاق مؤشر"فوغ بيزنس للساعات الفاخرة"بالشراكة مع حي دبي للتصميم

دبي في 21 نوفمبر/وام/أعلنت مجلة فوغ بيزنس وحي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، عن إطلاق مؤشر فوغ بيزنس للساعات الفاخرة لعام 2025، وهو مؤشر نوعي يقيّم أداء عشرين علامة عالمية في صناعة الساعات الفاخرة اعتمادا على أكثر من 100 معيار يشمل آراء المستهلكين وقدرات الابتكار والتسويق الرقمي، إلى جانب تسليط الضوء على التوجهات المستقبلية لهذه الصناعة حول العالم.

ويصنف المؤشر أبرز الشركات العالمية المصنعة للساعات، بدءا من العلامات العريقة مثل كارتييه ورولكس وأوميغا، وصولا إلى العلامات الحديثة مثل تودور وهوبلو، وفقا لآراء المستهلكين وأداء الشركات المالي.

وأظهرت نتائج المؤشر حفاظ رولكس وكارتييه على موقعهما في الصدارة، فيما ارتفعت علامات مثل باتيك فيليب وأوديمار بيغيه في التصنيف مقارنة بالأعوام الماضية.

ويستند المؤشر إلى استطلاع آراء مستهلكي المنتجات الفاخرة في سبعة أسواق، تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وتشير نتائج هذا العام إلى ارتفاع الإقبال على شراء الساعات الفاخرة في الشرق الأوسط، التي تعد السوق الوحيدة التي تتجاوز فيها مشتريات المستهلكات مشتريات الذكور بنسبة خمسة بالمائة، إضافة إلى تزايد الاهتمام بالاستدامة وتعاون العلامات.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن نتائج المؤشر تعكس مكانة المنطقة، لا سيما الإمارات، بوصفها سوقا عالميا محوريا للمنتجات الفاخرة، مشيرة إلى أن الشراكة مع فوغ بيزنس تسهم في دعم الشركات الإبداعية واستكشاف فرص النمو المستقبلية بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي ثري ثري وإستراتيجية قطاع التصميم 2033.

ويشمل المؤشر مقابلات مع قيادات مؤثرة في القطاع، بينهم إيلاريا ريستا، الرئيسة التنفيذية لأوديمار بيغيه، وجورج كيرن، الرئيس التنفيذي لبريتلينج، وسينتيا تابت من بياجيه.

وشارك ألف من قراء مطبوعات كوندي ناست في استطلاع المستهلكين وأظهر خمسة وأربعون بالمائة منهم إنفاق ما لا يقل عن خمسة آلاف يورو على الساعات الفاخرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وينسجم إطلاق مؤشر فوغ بيزنس مع جهود حي دبي للتصميم لتعزيز دور دبي وجهة عالمية للتصميم والإبداع.