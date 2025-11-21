مبعوث وزير الخارجية: العلاقات الاقتصادية مع كندا تمضي بمسار تصاعدي نحو نمو مستدام

أبوظبي في 21 نوفمبر/وام/ أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، أن العلاقات بين دولة الإمارات وكندا تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال القمة الكندية – الإماراتية للاستثمار، التي عقدت اليوم في أبوظبي بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها دولة مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الإمارات.

وأوضح معاليه أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 3.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات، إلى جانب بدء المناقشات الخاصة بمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، من شأنهما الإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من الضعف لاسيما في ظل زيادة استثمارات دولة الإمارات في عدد من القطاعات الاستراتيجية في كندا.

ونوه معالي سلطان المنصوري إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً إضافياً في الاستثمارات الإماراتية داخل كندا في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها البنية التحتية، والنفط والغاز، والموانئ، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا تمضي في مسار تصاعدي يعزز مسيرة النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً أكبر في التعاون المشترك في ضوء الرؤية التنموية الطموحة للبلدين، وتوسع الشراكات الثنائية، وتوافر إرادة سياسية قوية تدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب من العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك.