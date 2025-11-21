رأس الخيمة العقارية ومجموعة الصقر المتحدة تطلقان "ون لإدارة المنشآت"

رأس الخيمة في 21 نوفمبر / وام / أطلقت شركة رأس الخيمة العقارية بالشراكة مع مجموعة الصقر المتحدة شركة "ون لإدارة المنشآت" لتقديم حلول عالمية المستوى في إدارة المنشآت، تعتمد أحدث التقنيات وتلتزم أعلى معايير الاستدامة على مستوى المنطقة.

وتجمع منصة تقديم الخدمات في شركة "ون لإدارة المنشآت" بين الخبرة التقنية العميقة والجاهزية الرقمية لشركة "آي إف إم لإدارة المنشآت" والنهج المرتكز على العملاء لدى رأس الخيمة العقارية، لتشكل نموذجا تشغيليا متقدما يرتكز على التميز، وقابلية التوسع والأداء المستدام.

وستوجه خدمات الشركة الجديدة ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية تشمل المجتمعات السكنية والمشاريع التجارية والعقارات متعددة الاستخدامات والأصول الصناعية وقطاع الضيافة والتعليم والرعاية الصحية مع التركيز على أعلى معايير السلامة وكفاءة الطاقة وجودة الخدمات وتجربة المتعاملين.

وقال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية :"نفخر بإطلاق شركة ون لإدارة المنشآت وكلنا ثقة بأنها ستتصدر قطاع إدارة المنشآت في الإمارات الشمالية بسرعة".

من جانبه قال حازم الحامد الرئيس التنفيذي لشركة" الصقر لإدارة العقارات": بصفتنا أحد المساهمين في رأس الخيمة العقارية فمن الطبيعي أن نعزز هذه الشراكة وأن نضع ما يقارب خمسة عقود من خبرة مجموعة الصقر المتحدة في منصة موحدة لإدارة المنشآت ومن خلال الخبرة التقنية العميقة لشركة "آي إف إم لإدارة المنشآت" وجاهزيتنا الرقمية وكفاءتنا التشغيلية، نحرص على تزويد شركة "ون لإدارة المنشآت" بالقوة والمرونة وقابلية التوسع منذ يومها الأول.

وتعزز هذه الشراكة قدرة الشركة على دعم محفظة رأس الخيمة العقارية المتنامية فضلا عن تمكين التوسع بثقة في سوق الإمارات الشمالية الأوسع، بما يمكنها من استثمار الفرص الجديدة ورفع معايير الخدمة وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا.