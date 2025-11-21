"كالدس القابضة" تختتم مشاركتها الناجحة بمعرض دبي للطيران 2025

دبي في 21 نوفمبر/وام/ اختتمت مجموعة كالدس القابضة الإماراتية مشاركتها الناجحة بفعاليات النسخة التاسعة عشرة الأكبر في تاريخ "معرض دبي للطيران 2025"، التي اختتمت اليوم واستمرت خمسة أيام في "دبي وورلد سنترال".

وسلّطت المجموعة الضوء خلال مشاركتها على أحدث ابتكاراتها وحلولها الدفاعية المتقدمة وخبراتها الواسعة في مجال تطوير التقنيات والمنتجات الوطنية المتكاملة، ما يعكس التزامها بترسيخ مكانتها على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية.

ودشنت مجموعة "كالدس" القابضة في محطة تاريخية مهمة في مسيرتها الطائرة الهجومية الخفيفة "بدر-250" (B-250) الأولى من نوعها التي يتم تطويرها وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات بأيادٍ وكفاءات إماراتية لتواكب متطلبات العمليات التكتيكية الحديثة بهيكل متقدّم من ألياف الكربون يوفر وزناً أقل وصلابة أعلى.

وعرضت كالدس طائرة التدريب المتقدم B-250T، وآلية سويحان 8x8 الحديثة والمتطورة في قدراتها - النسخة المخصصة للدفاع الجوي، ومنظومة صواريخ "الحداه" عالية الدقة.

وكشفت المجموعة لأول مرة عن أحد حلولها وابتكاراتها الفريدة وهي منظومة الدفاع الجوي "الدرع" قصيرة المدى المتطورة القادرة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، في تأكيد على ريادتها في ابتكار منظومات حماية متكاملة ومتقدمة ومواكبة المتطلبات والعملياتية الحديثة.

وحظيت منصة "كالدس" في المعرض بزيارات لافتة وإقبال واسع من قبل الوزراء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وصناع القرار والوفود الرسمية المشاركة من مختلف دول العالم والذين أشادوا جميعا بمدى التقدم الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية بصفة عامة ومنتجات "كالدس" بصفة خاصة مؤكدين جدارة المنتج الدفاعي لدولة الإمارات وقدرته على المنافسة إقليميا ودوليا لما يتميز به من دقة وموثوقية ومواكبة أحدث التقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تلبية متطلبات العملاء ومواءمته لمختلف البيئات والميادين.

وشهد "معرض دبي للطيران" توقيع مجموعة كالدس القابضة عددا من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبريات الشركات المعنية بالصناعات الدفاعية حول العالم تتعلق بالأنظمة والحلول الدفاعية بأشكالها المختلفة.

فقد وقعت "كالدس" اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة "إندرا"، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والطيران والدفاع وأنظمة التنقل، لإطلاق أول مركز إقليمي متكامل لتدريب الطيارين في دولة الإمارات يخدم منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأوسع في آسيا وأفريقيا وأوروبا يشمل كافة مجالات التدريب وفق أعلى المعايير العالمية.

كما وقعت كالدس القابضة مع شركة إيرباص اتفاقية تعاون تهدف إلى إنشاء مركز محلي لصيانة وإصلاح وعَمرة طائرات A400M في دولة الإمارات إلى جانب إبرامها اتفاقية شراكة مع شركة "سافران" للإلكترونيات والدفاع، العالمية المتخصصة في أنظمة الطيران والدفاع والأمن، تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنزال الجوي المتقدمة في دولة الإمارات.

وقال سعادة الدكتور خليفة مراد البلوشي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة في تصريحات له بهذه المناسبة إن مشاركتنا في معرض دبي للطيران 2025 كانت محطة استراتيجية عكست التقدم الذي تشهده الصناعات الدفاعية الوطنية، وأكدت قدرة المجموعة على توظيف الاستثمار المحلي، والابتكار التقني، والتكامل الصناعي لتقديم حلول متقدمة تُصمم وتُنتج داخل الإمارات، مشيراً إلى أن ما تقدمه المجموعة اليوم لا يقتصر على عرض منصات متطورة، بل يعكس قدراتها على قيادة دفة التحول في قطاع الدفاع وتحويل الرؤية الوطنية إلى واقع صناعي متقدم.

ووصف المعرض بأنه منصة وطنية مشرّفة عرضت من خلالها مجموعة كالدس قدراتها وطموحاتها الصناعية وأسهمت في توسيع آفاق التعاون بين كالدس ونظيراتها حول العالم ما يؤدي بدوره إلى دعم القدرات التصديرية الوطنية وتبادل الخبرات والاستعانة بكل ما جديد من تقنيات متطورة.

وأكد أن منتجات كالدس المتطورة لاقت اقبالا كبيرا من قبل الشركاء والعملاء نظرا لدقتها وموثوقيتها التشغيلية وتلبيتها لرغبات ومتطلبات مختلف مسارح العمليات والبيئات العسكرية.

وكشف عن تلقي كالدس طلبات شراء رسمية لمنتجاتها الدفاعية من عدد من الدول حول العالم وهو أمر يبعث على الفخر الوطني ويؤكد ما بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية من تطور وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد أن معرض دبي للطيران يواصل عبر دوراته المتعاقبة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات الدفاع والطيران المتقدم بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة.

ولفت البلوشي إلى التوسع الكبير الذي تشهده المجموعة في مختلف مجالات صناعات الدفاع الأمر الذي يؤكد أنها على الطريق الصحيح ويعكس سعيها إلى بناء منظومة دفاعية متكاملة تجمع بين الابتكار، والموثوقية، والمرونة التشغيلية، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات شركائها في مختلف أنحاء العالم.