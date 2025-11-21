شراكة وطنية لتطوير نظام ملاحة ذكي ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر

دبي في 21 نوفمبر/وام/أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير التابعين لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، عن شراكة استراتيجية لتطوير نظام ملاحة متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعزز قدرات المستكشفات المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

يعد النظام الجديد أحد أكثر الأنظمة الفضائية تعقيدا والتي يتم تطويرها داخل الدولة، إذ يضم جهاز كمبيوتر مقاوما للإشعاع وبرمجيات ذكية تمنح المستكشف القدرة على التنقل بشكل مستقل على سطح القمر.

ويعتمد النظام على كاميرات مدمجة وتقنيات متقدمة لرصد البيئة المحيطة وتجنب العقبات تلقائيا، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة في بيئات فضائية تتسم بالخطورة والتحديات.

وأكد الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أن التعاون خطوة نوعية في تعزيز القدرات الوطنية وتطوير تقنيات ترفع القيمة العلمية للمهمات المستقبلية، مشيرا إلى أن تمكين المستكشف من فهم محيطه وتحليله في الوقت الفعلي يشكل نقلة مؤثرة في تقنيات الاستكشاف.

من جهته، أوضح الدكتور إلياس تسوسانيس، كبير الباحثين في مركز بحوث أنظمة الدفع والفضاء بمعهد الابتكار التكنولوجي، أن الشراكة تعزز قدرة الدولة على تصميم وتأهيل أنظمة فضائية ذات بصمة وطنية تدعم مهمات الاستكشاف المستقبلية.

وشدد أندرو ستريفورد، المدير التنفيذي في أسباير، على أن التعاون يجسد قوة الشراكات الوطنية في تمكين قدرات علمية وهندسية تسهم في ريادة الإمارات في تقنيات الفضاء.

يأتي المشروع ضمن الطموح الوطني لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الفضاء، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وبدعم من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.