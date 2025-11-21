بيرنجريف يونايتد يتأهل إلى نصف نهائي أندية آسيا لكرة القدم المصغرة

جاكرتا في 21 نوفمبر/ وام/ تأهل فريق بيرنجريف يونايتد الإماراتي إلى الدور نصف النهائي ببطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة المقامة حاليا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري إثر فوزه اليوم على فريق جاكرتا رينجرز الإندونيسي 4_ 1 في مرحلة خروج المهزوم بالدور ربع النهائي.

وحول فريق بيرنجريف يونايتد تأخره بفارق هدف، إلى فوز عريض بأربعة أهداف، بعد مواجهة قوية عبر لاعبيه إبراهيم آدم، ومهدي عمري، وباسم النجار، ومحمد إسماعيل.

ويلتقي فريق بيرنجريف يونايتد غدا مع نظيره سيتاريجان سيماكان الإيراني في الدور نصف النهائي، والذي يشهد أيضاً مواجهة بين فريقي العطاء اللبناني وباربر يونايتد الإندونيسي.

من جانبه يسعى فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق "أي بي جي" الياباني في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن لاعبي فريق بيرنجريف يونايتد أظهروا رغبة كبيرة في مواجهة جميع التحديات في المشاركة الأولى بهذه المسابقة، وصولا إلى نصف النهائي، ما سيكون له أثره الإيجابي على مسيرة تطور اللعبة في الإمارات خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد استضافة الدولة للبطولة العربية في نسختها الأولى 2026.