شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها بمعرض دبي للطيران 2025

دبي في 21 نوفمبر/وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 والذي سلّطت خلاله الضوء على منظومتها المتقدمة في مجالات الطيران الشرطي والأنظمة الذكية التي تعزز جاهزيتها الأمنية واستدامة خدماتها، ضمن رؤيتها الرامية إلى تطوير القدرات التشغيلية وتبني أحدث التقنيات العالمية في مجالات الطيران والدوريات الجوية.

وشهد جناح شرطة أبوظبي إقبالاً واسعًا من الزوار والوفود الدولية، الذين اطلعوا على الدور المحوري للطيران الشرطي في دعم المهام الأمنية، واستعرضت من خلاله مجموعة من الطائرات والمعدات الحديثة، شملت الطائرة العمودية Bell 429 المزوّدة بتقنيات متقدمة للتصوير الجوي والدعم العملياتي، إلى جانب طائرات مسيّرة من طراز Dji M350 و Dji Mini 4 Pro المستخدَمة في المسح الجوي، وتأمين الفعاليات، والاستجابة للحالات الطارئة، ورصد المواقع الحيوية بكفاءة عالية.

كما عرضت شرطة أبوظبي منظومة الطيران التشبيهي للطائرات بدون طيار، التي تتيح تدريب الطيارين على بيئة افتراضية واقعية تحاكي مختلف السيناريوهات، بما يعزّز من مهاراتهم ويضمن سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار، وقدّمت للجمهور السيارة المجهّزة للطائرات بدون طيار، التي تعد منصة ميدانية متنقلة تسهِم في تسهيل عمليات الإطلاق والسيطرة والمراقبة خلال المهام الأمنية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في معرض دبي للطيران تجسد حرصها على مواكبة التطورات العالمية في صناعة الطيران، واستكشاف الحلول الابتكارية التي تسهم في تعزيز جودة العمل الشرطي وقدرات الاستجابة، مشيرةً إلى أن التقنيات التي تم عرضها تعكس التوجّه المستقبلي في دعم منظومة الأمن والأمان في دولة الإمارات.