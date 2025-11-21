الإمارات تترأس اللجنة التنفيذية لـ"شبكة العرب ماب" للدورة الـ2 على التوالي

الفجيرة في 21 نوفمبر/وام/اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الإقليمي الحادي عشر للجان الوطنية العربية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي "العرب ماب" والذي استضافته إمارة الفجيرة على مدار 6 أيام ،والورشة المصاحبة له بتنظيم ورئاسة هيئة الفجيرة للبيئة ممثلة عن دولة الإمارات، وبالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

و جدد أعضاء اللجنة الثقة في سعادة أصيلة عبد الله المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، رئيسة للجنة التنفيذية لشبكة العرب ماب للدورة الثانية على التوالي 2026 - 2028 وذلك بتوافق جميع أعضاء اللجنة ممثلي الدول العربية، بما يعكس نجاح الفترة الرئاسية الأولى التي امتدت من عام 2023 حتى عام 2025، نظراً لخطة العمل المدروسة للجنة التي عملت عليها خلال فترة الرئاسة والتي نتج عنها إعلان إدراج 6 محميات عربية ضمن شبكة محميات المحيط الحيوي خلال أعمال الدورة الـ 37 لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي الذي عقد في مدينة هانغتشو في الصين في سبتمبر الماضي.

يذكر أنه تم إطلاق الشبكة العربية لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي في الأردن عام 1977 لتوطيد التعاون بين اللجان الوطنية لبرنامج الماب في المنطقة العربية وتوحيد الجهود المشتركة، وذلك بهدف تعزيز برامج الماب على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تسمية محميات محيط حيوي جديدة وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبرنامج المتعلقة بالتعليم والتوعية العامة والبحث والتنمية.

تضم الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي 784 محمية محيط حيوي موزعة على 142 دولة منها 22 موقعاً عابراً للحدود.

وتمثل الشبكة العالمية منصة لمجموعة من الشبكات الخاصة يضم كل منها محميات محيط حيوي ذي نظام إيكولوجي معين على أن تضمن تبادل المعلومات بين الأقاليم وضمنها بشأن الممارسات الجيدة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي وإدارته المتوازنة بين الطبيعة والإنسان.

وقالت سعادة أصيلة عبد الله المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة – رئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة العرب ماب : "شهدنا نجاحاً غير مسبوق خلال الفترة الرئاسية الأولى للجنة بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي أولت البيئة جل اهتمامها، حيث انضمت سلطنة عمان إلى الشبكة رسمياً للمرة الأولى من خلال إعلان انضمام محميتي الجبل الأخضر والسيرين، إضافة الى محمية محمية الإمام تركي بن عبد الله من السعودية، ومحميتي عجلون ويرموك من الأردن ومحمية جيبوتي مساهمة بذلك في تحقيق الهدف العالمي الذي وضعه إطار كونمينغ - مونتريال والمتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار حتى عام 2030.

وتوجهت بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة التنفيذية على تجديد ثقتهم بها والتي تضع على عاتقها مسؤولية عظيمة تضيف إلى مسيرتها المهنية شرف خدمتها عبر العمل دون كلل بمعاونة فريق هيئة الفجيرة للبيئة لاستحداث خطط مستقبلية ترفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية وتعيد تشكيل مفهوم الطبيعة المتوازنة من أجل تسمية محميات جديدة في الإمارات والدول العربية كمحميات محيط حيوي.

وتم تجديد الثقة بالتشكيل نفسه خلال النسخة السابقة للجنة، إضافة إلى لجنة استشارية تضم خبراء من دولة الإمارات ومصر ولبنان والمغرب وتونس، وذلك بهدف تكثيف الجهود في إعداد الخطط الاستراتيجية المشتركة لشبكة العرب ماب.