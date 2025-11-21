اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة تحتفل باليوم الوطني العُماني

الشارقة في 21 نوفمبر/وام/ نظمت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ55 وذلك في منفذ خطمة ملاحة الحدودي وسط حضور رسمي من دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة.

حضر الاحتفال محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية و العميد عبدالعزيز سرحان الزعابي مدير إدارة المنافذ البرية في الإدارة العامة للمنافذ والعقيد مطر بن حمد المخمري ممثلًا عن قائد شرطة محافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان و الدكتور أحمد المزروعي مدير بلدية مدينة كلباء والعقيد مطر الكتبي مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات بشرطة الشارقة إلى جانب عدد من المسؤولين والضباط والضيوف من الجانبين الإماراتي والعُماني.

وأكدت اللجنة عمق العلاقات الإماراتية–العُمانية الممتدة منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد رحمهما الله وصولًا إلى قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

تم خلال الحفل عرض فيلم مرئي استعرض محطات العلاقات الإماراتية–العُمانية وتقديم فقرات تراثية وطنية إضافة إلى مشاركة عدد من الشعراء في إلقاء قصائد تجسد مشاعر المحبة والوفاء بين الشعبين.

وقدم سعادة محمد إبراهيم الرئيسي نيابةً عن اللجنة التنظيمية هدية رمزية للوفد العُماني تمثّلت في أحدث إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بعنوان «موسوعة تاريخ عُمان – المسماة سلطان التواريخ» وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وتزامناً مع هذا الحدث الوطني تم تقديم هدايا تذكارية للمسافرين القادمين عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي ومنفذي دبا الحصن الشرقي والغربي ونقطة المدام الحدودية.