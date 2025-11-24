سفير إيطاليا : حضور واسع للشركات الإيطالية في السوق الإماراتية

دبي في 24 نوفمبر/وام/ أكد سعادة لورينزو فنارا سفير إيطاليا لدى الدولة أن الشركات الإيطالية تتمتع بحضور قوي في السوق الإماراتية خصوصا في مجال مواد البناء لاسيما الرخام والأحجار الطبيعية التي تحظى بتقدير واسع إلى جانب معدات وآلات البناء الإيطالية التي تُعد من بين الأكثر تطورا واعتماداً في المنطقة.

وأعرب فنارا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق فعاليات معرض الخمسة الكبار في دبي عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يجسد الشراكة المتينة بين البلدين في قطاع البناء والتشييد.

وأوضح أن السفارة الإيطالية أصدرت مؤخرا كتابا يوثق الإرث الذي تركته الشركات الإيطالية في تشكيل المشهد الجمالي والمعماري في الدولة.

من جانبه أكد فاليريو سولداني المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتجارة في دبي أن العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات شهدت نموا قياسيا خلال العام الماضي حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الدولة 7.8 مليار يورو مع توقعات بالاقتراب من 9 مليارات يورو بنهاية عام 2025.

وأشار سولداني إلى أن هذا النمو يعكس ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات والتقنيات الإيطالية لاسيما في ظل تنفيذ دولة الإمارات لأكبر وأحدث المشاريع العمرانية المستدامة في المنطقة حيث يستأثر السوق الإماراتي بـ 25 في المائة من مشاريع "الميغا بروجيكت" في منطقة الخليج.

ونوه إلى أن الشركات الإيطالية المشاركة في المعرض ستعرض هذا العام مجموعة واسعة من الابتكارات تشمل تقنيات كفاءة الطاقة حلول البناء للفلل والمشاريع السكنية ومنتجات التصميم الداخلي والخارجي إضافة إلى حلول تجمع بين الجودة العالية والحرفية الإيطالية مع الالتزام بالابتكار والاستدامة.

وأضاف أن الجناحين الإيطاليين في المعرض يقدمان نموذجا فريدا يجمع بين الإرث الصناعي والتصميم الإيطالي الحديث عبر عرض أحدث المعدات والتقنيات المستخدمة في أكبر مواقع البناء حول العالم إلى جانب التنوع الكبير في منتجات الأحجار والرخام الإيطالية.

وأوضح أن قطاع البناء والحجر في إيطاليا يمثل صناعة تتجاوز قيمتها 15 مليار يورو ويوفر أكثر من 50 ألف وظيفة ويصدر ما يزيد عن 60 بالمائة من إنتاجه إلى الأسواق العالمية ..مؤكدا أن الشركات الإيطالية مستعدة لتلبية احتياجات المشاريع المتخصصة والعملاقة في المنطقة.