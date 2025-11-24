برعاية وحضور محمد الشرقي.. بطولة الفجيرة للترويض تُسدل الستار على نسختها الـ3

الفجيرة في 24 نوفمبر /وام/ اختتمت اليوم ،برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة منافسات بطولة الفجيرة للترويض التي شارك فيها أكثر من 70 متنافساً ومتنافسة، واحتضنها ميدان قلعة الفجيرة ضمن فعاليات بطولة الفجيرة للفروسية.

وشهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يرافقه نجله الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، الجولة الختامية من المنافسات حيث تابع سموه أداء المشاركين وما قدّموه من مهارات متميزة في فئة ترويض الخيول.

تألفت البطولة من 11 شوطاً، في منافسات أقيمت وفق أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي للفروسية، واستعرضت مهارات التحكم والدقة والانسجام بين الفارس والخيل في أداء الحركات المعتمدة.

وتميزت أشواط البطولة بمنافسات مثيرة بين الفرسان الذين قدموا مستويات رائعة، وكانت البداية بشوط المستوى الابتدائي (1) الذي تصدرته جوليت جوليبون على صهوة جوادها الخاص "سبارتكاوس"، تلتها في المركز الثاني كارولين مايك بوتشر على صهوة "كواليتا 7" من نادي دبي للبولو والفروسية، فيما حلت في المركز الثالث كلاريسا هودي على صهوة "ديلي كونفورت" من نادي الروية.

وأحرز الفارس أرنو فيكتور فان أسويجين المركز الأول في شوط المستوى المتوسط، وحلت وصيفة لهذه الفئة رياني كويسترا على صهوة "بيجوتور نوريل" من نادي الحبتور، فيما جاءت في المركز الثالث فولا كارتكيفتش على صهوة "غروتن هاوس" لنادي مندرا.

وحقق الفارس برونو روميرو المركز الأول في شوط فئة المتقدم المتوسط على صهوة "بوس أدريا" لأبوظبي للفنون الفروسية الأميرية، وحل في المركز الثاني محمد جاسم السركال على صهوة "أكسفورد ال سي" لنادي الشارقة للفروسية، فيما جاءت في المركز الثالث أليس ماري على صهوة جوادها الخاص "داميان".

وفي شوط المستوى التمهيدي – فئة الكبار، أحرزت فينسا سكيب المركز الأول على صهوة "فورغيد فنتاستيك إن بلاسيتك" لمركز الإمارات للفروسية، وجاءت في المركز الثاني لورا كارولينا على صهوة جوادها الخاص "فينديتا إكسلانت" ، فيما حصلت على المركز الثالث أليخاندرا مورينو بيريز على صهوة جوادها "بلاك دايموند".

ونالت صدارة شوط التمهيدي – فئة الناشئين، سامية أحمد على صهوة جوادها الخاص "نيرو"، وحل في المركز الثاني سفين هاري إنجلوند على صهوة "كاردين سنبيم" لمنتجع ديزرت بالم ، فيما ذهب المركز الثالث إلى كارولين جورغنسين على صهوة "ثورسلوندس شارمينج بوي"، وهو أيضاً لمنتجع ديزرت بالم.

وعادت الفارسة سامية أحمد للصدارة مجدداً على جوادها "نيرو" وذلك في شوط المستوى المبتدئ – فئة الناشئين، تلتها في المركز الثاني ستيلا كونلون على صهوة "إيماجين يولو" لنادي دبي للبولو والفروسية، فيما حلت في المركز الثالث كارولين جورغنسين على صهوة "ثورسلوندس شارمينج بوي" لمنتجع ديزرت بالم.

أما لقب المستوى المبتدئ – فئة الكبار، فقد ذهب إلى جليان ليوني بسكولو على صهوة "برايم تايم" لنادي الحبتور، وحلت في المركز الثاني ناتالي لانكستر على صهوة جوادها "جوفينا فانت" ، فيما ذهب المركز الثالث إلى ريانا كولسترا على صهوة "يونيكو دي كيونك" لنادي الحبتور .

وأحرزت جابريلا تومسون المركز الأول في الشوط المتقدم، على صهوة جوادها الخاص "سان دايموند"، وحل في المركز الثاني الفارس أحمد شرف على صهوة "هيداجلو" لنادي دبي للبولو والفروسية.

أما جائزة سان جورج الدولية فقد ذهبت إلى ناتلي لانكستر على صهوة جوادها الخاص "فورتس دانس دي اكس بي"، وحصلت على المركز الثاني والوصافة ريانا كولسترا على صهوة "ماي استايل تي ايه" من نادي الحبتور، فيما ذهب المركز الثالث إلى جابريلا تومسون على صهوة جوادها الخاص "لاندلورد اتش".

وعادت ناتلي لانكستر على صهوة جوادها الخاص "فورتس دانس دي إكس بي"، للصدارة مجددا بحصولها على المركز الأول في جائزة الاتحاد الدولي للفروسية 1، تاركة الوصافة والمركز الثاني لروي دي سوزا على صهوة "غياو" لنادي دبي للفروسية والبولو، فيما حلت في المركز الثالث فينسا بوين على صهوة "سكوتش 38".

بينما حصد تيودورو لارا ديل ريو لقب جائزة الاتحاد الدولي للفروسية 2، على صهوة "مروق ادريا" ، ونال المركز الثاني روي دي سوزا على صهوة "غياو" لنادي دبي للفروسية والبولو.

وبهذا الختام، أكّدت بطولة الفجيرة للترويض مكانتها كإحدى أبرز المحطات الرياضية في أجندة الفروسية محليا ودوليا، بما تعكسه من مستوى تنظيمي رفيع ومشاركة واسعة، جسّدت التزام الفجيرة بتطوير رياضات الفروسية وترسيخ موقعها كحاضنة للبطولات النوعية والمهارات الواعدة في هذا المجال.