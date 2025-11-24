ملتقى الأعمال بين الشارقة واليابان يستكشف آفاق التعاون التجاري والاستثماري

الشارقة في 24 نوفمبر /وام /نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية "ملتقى الأعمال بين الشارقة واليابان" لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات القائمة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعة وتوفير منصة للتواصل المباشر بين المستثمرين ورواد الأعمال من الجانبين.

حضر الملتقى سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة تاكافومي سوزوكي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) وسعادة جون إيمانيشي القنصل العام لليابان في دبي وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال و عدد من أعضاء الوفد الياباني رفيع المستوى ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات الاستثمارية في إمارة الشارقة.

تضمن الملتقى سلسلة من لقاءات العمل الثنائية التي جمعت المستثمرين من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص المتاحة وإمكانيات تطوير التعاون الاستثماري وسبل تأسيس شراكات تجارية جديدة وتنسيق الجهود المشتركة لمد جسور التواصل الفعال بين المستثمرين المحليين ونظرائهم اليابانيين.

وأشاد سعادة محمد أحمد أمين العوضي بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان ، مشيراً إلى أن احتضان الشارقة ملتقى الأعمال مع اليابان يسهم في تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين مدفوعاً بالفرص الواعدة لتجسيد مفهوم الشراكة المستدامة المرتكزة على الابتكار والتصنيع المتقدم واقتصاد المعرفة بما يخدم التطلعات التنموية للجانبين.

واستعرض سعادة العوضي خلال كلمته مؤشرات النمو في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان ، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على عدة أصعدة حيث أصبحت دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات باستحواذها على ما نسبته 52% من إجمالي صادرات اليابان إلى دول مجلس التعاون الخليجي في حين تعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم.

ونوه إلى أن الإحصاءات الرسمية للعام 2024 أظهرت أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 49.6 مليار دولار بما في ذلك المنتجات النفطية بينما سجل التبادل التجاري غير النفطي حوالي 17.5 مليار دولار مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية ونجاح سياسات التنويع واستقرار التدفقات التجارية في السلع ذات القيمة المضافة العالية.

من جانبه أشاد سعادة تاكافومي سوزوكي بما توفره إمارة الشارقة من بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية مرنة تجعل منها وجهة مثالية للاستثمارات اليابانية مبديا إعجابه بالتطور الصناعي والتجاري الذي تشهده الإمارة .

وأكد رغبة الشركات اليابانية في توسيع نطاق عملياتها في المنطقة انطلاقاً من الشارقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتجارة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي للطرفين.

وجددت الغرفة خلال الملتقى التزامها بالتعاون الوثيق مع شركائها في القطاعين الخاص والحكومي لتسهيل استفادة مجتمع الأعمال الياباني من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على ربط بيئة الابتكار في الشارقة بنظيرتها في المدن اليابانية .

ودعت الشركات ورجال الأعمال اليابانيين إلى الاستثمار في الشارقة التي توفر منصة تصنيع وتصدير إقليمية رائدة نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا واستعدادها لتقديم التسهيلات كافة لتبقى الشارقة الوجهة المفضلة للاستثمارات النوعية والذكية.