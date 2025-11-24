تعاون بين جائزة مبادلة الكبرى للإبحار وطيران الإمارات لحماية المحيطات

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات بطولة جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار "سيل جي بي" عن التعاون مع طيران الإمارات الشريك الرسمي للبطولة على صعيد حماية المحيطات وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة البحرية على المدى الطويل، وذلك تمهيدًا لنهائي السباق الذي يقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي يومي 29 و30 نوفمبر الجاري.

ترتكز المبادرة على تسريع اعتماد نموذج جديد من الروبوتات البحرية على هيئة "سمكة" مستوحاة من الطبيعة، طورته شركة "أكواي" التابعة لسوق أبوظبي العالمي تتولى جمع بيانات بحرية بالغة الأهمية بطريقة أقل تكلفة، وقابلة للتوسع، بما يلبي الحاجة إلى معلومات أعمق عن البيئات البحرية.