انطلاق اليوم الأول لمسابقة الخطابة البيئية 2025

دبي في 24 نوفمبر/وام/ انطلقت اليوم في كليات التقنية العليا بدبي فعاليات اليوم الأول من الدورة الخامسة والعشرين لمسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بمشاركة واسعة تضم 85 فريقًا يمثلون أكثر من 480 طالبًا من مختلف مؤسسات التعليم العالي في المنطقة، وذلك في احتفالية اليوبيل الفضي للمسابقة التي تُعد واحدة من أبرز المنصات الطلابية الداعمة للوعي البيئي في الدولة.

استهلت الفعالية بعرض افتتاحي قدمته جمعية النور لتأهيل ورعاية أصحاب الهمم وشارك الطلبة في أداء غنائي ترحيبي شكّل بداية البرنامج الأكاديمي لليوم الأول .

وأكدت الجلسة الافتتاحية أهمية الدور الذي تؤديه المسابقة في إعداد جيل واعٍ قادر على مناقشة تحديات البيئة والاستدامة بأسلوب علمي مدعوم بالحجج والبحث.

وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة ورئيسة المسابقة: " يمثل احتفالنا باليوبيل الفضي محطة مهمة في مسيرة هذه المسابقة التي مكّنت آلاف الطلبة على مدى 25 عامًا من تطوير قدراتهم في البحث والتحليل والتواصل، ووفرت لهم منصة راسخة للحوار البيئي المسؤول.. ويسعدنا هذا العام أن نرحّب بـ 85 فريقًا تضم أكثر من 480 طالبًا من أصحاب الشغف والالتزام بقضايا البيئة والذين يواصلون تقديم أفكار نوعية وحلول واقعية تستجيب للتحديات المتسارعة التي يواجهها كوكبنا».

وأوضحت المرعشي أن برنامج هذا العام يتناول أربعة محاور فكرية رئيسية تشمل الترابط بين تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، وتأثيرات مستحضرات التجميل والملابس على البيئة والمجتمع، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف الحلول البيئية، إضافة إلى تأثير التحضر على صحة الإنسان وأهمية المدن المستدامة في تعزيز الرفاه.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز فريق جامعة الأمير سلطان من المملكة العربية السعودية بالمركز الأول في المحور الأول بعد حصوله على 169 نقطة من أصل 200، ضمن منافسات قوية بين الفرق المتأهلة.

وتتواصل فعاليات المسابقة حتى 27 نوفمبر الجاري، وسط حضور أكاديمي واسع وجلسات نقاشية يقدم خلالها الطلبة رؤى مبتكرة تدعم الجهود الوطنية والإقليمية في مجال الاستدامة