فوز شباب الأهلي على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

دبي في 24 نوفمبر/ وام/ فاز شباب الأهلي على الغرافة القطري 2-0 اليوم على استاد راشد بدبي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد الغرافة عند 3 نقاط.

سجل ثنائية شباب الأهلي كل من كوان سانتوس، وجويليرمي بالا في الدقيقتين 9، و28.

وضمن مواجهات الجولة ذاتها فاز الدحيل القطري على الاتحاد السعودي 4-2 وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط.

وفاز تراكتور سازي الإيراني على ناساف الأوزبكي 1-0 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويبقى ناساف بلا رصيد من النقاط.