بلدية دبا الحصن تطلق أسبوع التشجير الـ46

الشارقة في 24 نوفمبر/وام/ أطلقت بلدية دبا الحصن اليوم فعاليات أسبوع التشجير الـ46 تحت شعار "معاً.. فلنزرع الإمارات" بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشجير ودور أفراد المجتمع في زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على النباتات المحلية إلى جانب إبراز الصورة الجمالية للمدينة.

جاء إطلاق الفعاليات بمركز الطفل بحضور الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة و أحمد عبدالله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن و طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن إلى جانب عدد من مدراء المؤسسات الحكومية العاملة في المدينة.

واحتفاءً بـ"عام الأسرة" افتتحت بلدية دبا الحصن "حديقة الأسرة 2" التي تم تصميمها لتكون مساحة متكاملة تواكب رؤية الدولة في تعزيز قيم الأسرة وجودة الحياة.

و قال الدكتور محمد سلمان الحمادي إن دولة الإمارات ستظل في طليعة الدول التي تولي اهتماماً كبيراً بالتشجير وزيادة الرقعة الخضراء انسجاماً مع رؤى القيادة الرشيدة في تعزيز الاستدامة البيئية ويأتي أسبوع التشجير الوطني لترسيخ ثقافة الزراعة لدى مختلف فئات المجتمع وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة ودعم التنوع الحيوي.

من جانبه أكد طالب عبدالله اليحيائي حرص بلدية دبا الحصن على تنفيذ مبادرات نوعية تعزز المظهر الجمالي للمدينة وتدعم التوجهات الوطنية في زيادة المساحات الخضراء ويأتي إطلاق أسبوع التشجير وافتتاح حديقة الأسرة 2 معا ليجسدا جهود البلدية في توفير مرافق عائلية مهيأة ومساحات طبيعية تسهم في رفاهية السكان وتحسين جودة الحياة.

وقدمت خديجة نجيب النعيمي مدير إدارة الزراعة في البلدية خلال الفعاليات شرحاً مفصلاً حول أهمية التشجير ودور الإدارة في توسيع المساحات الخضراء في المدينة مؤكدة التزام البلدية بالخطط الزراعية الداعمة للتنوع النباتي والاستدامة.